LUS-Koor - Lui Úut Sneek - presenteert twee nieuwe Sneekweek 'hits'

SNEEK - Het zal weinigen ontgaan dat de Sneekweek met rasse schreden nadert. Om alvast in de stemming te komen lanceert het LUS-Koor twee nieuwe en feestelijke Sneekweek 'hits' om alvast in de juiste stemming te komen. Het ene liedje is opgenomen met het Sneker Keizerskwartet, het andere samen met Fokko Dam, bekend van De Zware Jongens en de Blauhúster Dakkapel.

LUS Ft. Fokko Dam – ‘Dat Heel Frysland Snekers Lult’

Toen het plan er was om de Gemeente Sneek in 2011 op te laten nemen in een verzamelgemeente onder de naam Gemeente Súdwest-Fryslân, bestond bij Sneker Fokko Dam het idee om het liedje ‘Limburg’ van de Limburgse band Rowwen Hèze te vertalen naar Sneek: “’t Is un kwesty fan geduld, rustech wachte op de dach dat heel Frysland Snekers lult’.

In 2010 heeft Fokko met de band contact opgenomen of er ook een orkestband van het liedje beschikbaar was. Dat was er niet, maar de contactpersoon van de band vond het idee wel heel leuk en wenste Fokko toen ook heel veel succes als hij het dan eventueel op een andere manier zon kunnen verwezenlijken.

Een aantal jaren later toen Henk van der Veer heel druk bezig was met zijn (fantastische!!) cursus ‘Sneekology’, kwam het idee weer naar boven om dit samen met een aantal gediplomeerde Sneekologen op te nemen.

Dit is er destijds ook bij gebleven, maar Fokko vond het nu na 13 jaar toch wel eens tijd om het liedje alsnog op te nemen. Het is een versie geworden samen met het LUS-Koor ((L.U.S. = Lui Uut Sneek). De Sneker tekst is gemaakt door Arie Kuipers en Fokko Dam en is gecheckt door de Sneker Stadsdichter: Henk van der Veer Het liedje is opgenomen on der leiding van Producer Dylan van der Feen in The Office Studio in Schraard.

Fokko Dam is onder meer bekend als de helft van De Zware Jongens en was jarenlang ‘De man met de Bordjes’ bij de Blauhúster Dakkapel.

LUS Ft. Keizerkwartet – ‘De Bakkersdochter’

LUS (Lui Uut Sneek) en het Sneker Keizerkwartet hebben het idee opgevat om dit jaar met een gezamenlijk Sneek(week)-liedje uit te komen. Of, nee, het idee kwam eigenlijk bij Hinke vandaan, de echtgenote van Theo de Boer (‘De Keizer’). Zij had het liedje ‘De Blauwe Stier’, bekend van o.a. Jantje Koopmans, vertaald naar ‘De Bakkersdochter’, één van de gezelligste café’s in Sneek dat gerund wordt door Erica en Marijke.

In dit liedje komt, de onlangs overleden, DJ Dieter ook weer even tot leven. Postuum een ode aan deze legendarische man, die Sneekweek 2023 helaas niet meer mee kan maken.

Het Keizerkwartet heeft met de carnaval al meerdere liedjes uitgebracht.

Carnaval 2022: ‘Als De Snert Begint Te Pruttelen’ (Snekers: ‘At De Snert Begint Te Prutellen’) en Carnaval 2023: ‘Hey Doe Mee’.

Ook LUS heeft al een aantal liedjes uitgebracht waaronder het voor Snekers bekende ‘Al Mut Ik Krúpe’ en ‘400 Jaar Waterpoort’. Het liedje ’De Bakkersdochter’ is opgenomen onder leiding van Producer Dylan van der Feen in The Office Studio in Schraard.



Over het LUS-Koor - Nyt altyd Suuver, mar wel Gesellug!

Februari 2009 waren Trea Dam, Jos Kroon en Fokko Dam aanwezig in Milsbeek (Limburg) tijdens het Carnavalsfeest van C.V. de Diepenkikkers, waar aan het eind van de middag een “Smartlappenkoor” ten tonele verscheen. De ene na de andere meedeiner werd met veel enthousiasme gezongen door de vrolijk uitgedoste koorleden. Wij wisten, nadat wij elkaar hadden aangekeken, “Dit is krek wat foar oans” .

Terug in Sneek, begonnen wij voorzichtig met het kenbaar maken van ons plan om een “gezellig” koor te gaan samenstellen, met als motto: “Het gaat er niet om, of je kunt zingen; het gaat er om, dat je het leuk vindt om te zingen!”.

Met 26 personen starten wij op de eerste donderdagavond in september, in dat zelfde jaar, de allereerste repetitie aan boord van Rederij vd Werf, die spontaan hun boot beschikbaar stelde als repetitieruimte. De naam L.U.S. of te wel Lui Uut Sneek, werd unaniem aangenomen.

Besloten werd om vanaf oktober tot april, 1 x in de 2 weken te gaan repeteren. De repetities waren ongedwongen , met een lekkere lange pauze waarin genoeg tijd was om de kelen te smeren en ook “ut stukje Kees en Wurst” werd niet vergeten. Nog steeds is dit een vast gegeven tijdens onze repetities!

Nummers met een Limburgs tintje: zoals “het Reuzenrad” en Rood zijn de Rozen”, “in den Himmel” werden als eerste “muziekstukken” ingestudeerd, maar werden al snel opgevolgd door andere top-nummers, zoals het prachtige Siërra Madre, maar ook liedjes van Wolter Kroes, Corrie Konings, Andre Hazes, Stef Ekkel, e.a. werden toegevoegd. Sommige nummers werden zelfs omgezet in ons, oh zo geliefde dialect, ja! ut Snekers! In de loop der jaren werden een aantal cd’s opgenomen waaronder het bekende ‘Al mut ik krúpe’, ‘400 Jaar Waterpoart’, ‘De Sneeker Pan’ en ‘Fandaach is ut su’n dach’.

Ut LUS-koor is een koor dat zich kenmerkt door het gezellig met elkaar zingen, verbonden met elkaar door het levenslied, die lief en leed met elkaar delen.

Anno 2023, alweer 14 jaar jong en een bezetting van zo’n 45 koorleden!

“Wij binne enorm trots op ons koor” en hopen bij iedereen “un stukje gesellughyd te kenne bringen” en al “ is ut nyt altyd Suuver, ut is wel Gesellug!” .

Trea Dam

Jos Kroon

Fokko Dam

Theo Koenen

Beide nummers zijn overigens ook op Spotify te beluisteren.