Lunchconcerten van Bob van der Linden in de Martinikerk van Sneek

SNEEK - Organist Bob van der Linden gaat in de maand mei een viertal lunchconcerten geven in de Sneker Martinikerk. Deze concerten zijn op vrijdagmiddag 5, 12, 19 en 26 mei van 12.30 tot 13.00 en zijn gratis toegankelijk.

Bob van der Linden is als organist en kerkmusicus verbonden aan de Protestantse Gemeente Sneek. Hier is hij onder meer bespeler van het Schnitger/Van Dam orgel in de Grote- of Martinikerk.