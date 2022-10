Luna Waterstad: Lichtkunstfestival in Sneek

SNEEK- Vanaf aanstaande vrijdag tot en met zaterdag 22 oktober vormt de binnenstad van Sneek het podium voor lichtkunstenaars uit binnen- en buitenland tijdens LUNA Waterstad. Op tien locaties vinden bezoekers en passanten magische en spannende lichtkunstwerken, iedere avond vanaf zonsondergang tot 23.00 uur. Het nodigt uit tot een avondlijke stadswandeling door het park en langs de grachten. Er is geen vast begin- of eindpunt: men kan zelf bepalen welke route er gelopen wordt.

Wat is er te zien

Op verrassende plekken in en om de binnenstad van Sneek zijn lichtkunstwerken te zien rondom de thema’s water, handel en diversiteit. Thema’s die Sneek, van oudsher een handelsstad en nog evenzo ondernemend, kenmerken. Zo vindt men onder andere in de binnentuin van het Scheepvaartmuseum het intrigerende videowerk van de Japanse kunstenaar Norimichi Hirakawa. Sneek heeft een bijzondere band met Japan: het eerste Japanse bedrijf dat zich in Nederland vestigde, deed dat in Sneek, en het vervaardigt niets minder dan de alomtegenwoordige YKK-ritsen. In het Wilhelminapark projecteert het Belgisch/Duitse kunstenaarsduo The Artpole grootse portretten van markante Snekers op de majestueuze bomen, waarbij de bomen symbool staan voor standvastigheid: daar waar men ‘geworteld’ is. In het water bij de Kerkgracht drijven kleurrijke, exotische lelies van het Hongaarse Koros Design, die doen denken aan de handel in voormalige koloniën. Nederlands kunstenaar Lin de Mol presenteert haar kunstwerk Lost & Found: helder verlichte koffers op de steiger aan de Prins Hendrikkade. Ze zet hiermee aan tot nadenken over de mens als migrerend soort, in goede en slechte tijden. Het is een greep uit een selectie van tien innemende lichtkunstwerken die de binnenstad negen dagen lang verlichten en kleuren.

Samenwerking

Luna Waterstad wordt georganiseerd door Media Art Friesland en is tot stand gekomen dankzij de samenwerking met vele betrokken organisaties en ondernemers, van onder andere VVV Waterland van Friesland, het Cultuurkwartier, Ondernemend Sneek tot het internetbedrijf Snakeware. Samen willen zij laten zien dat Sneek ook in de koudere maanden een prachtige stad is om te bezoeken en het culturele aanbod daarin vergroten.

Vrijwilligers

Het lichtkunstfestival zoekt nog altijd vrijwilligers die even een handje kunnen helpen gedurende de festivalperiode. Het gaat vooral om gastheren en -vrouwen die één of meerdere avonden voor ongeveer twee uren ‘wacht’ willen houden bij de kunstwerken, om bezoekers te ontvangen en de veiligheid te waarborgen. Aanmelden kan via www.cultuurkwartier.nl/aanmelden-luna.

Een eigen Tour

Er is geen vaste route om te bewandelen tijdens LUNA Waterstad: men kan zelf bepalen waar te beginnen en waar te eindigen. Via de app https://lunawaterstad.2discover.nl is het mogelijk om gemakkelijk zelf een route uit te stippelen en kan men zich laten navigeren van kunstwerk naar kunstwerk.