LUNA-Waterstad groot succes: duizenden bezoekers

Blauwe koffers zo groot als mensen, gezichten in bomen en de Waterpoort in verschillende kleuren. Dit zijn enkele van de lichtkunstwerken die deze week te zien zijn in Sneek. De VVV Waterland hoopt hiermee het seizoen te verlengen. Ze mikken niet alleen op toerisme tijdens de zomermaanden, maar ook in de winter. De komende dagen worden in totaal zo'n 40.000 mensen verwacht.