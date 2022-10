LUNA Waterstad een groot succes: tienduizenden bezoeken

SNEEK- De eerste editie van LUNA Waterstad was een groot succes. Van 14 tot en met 22 oktober werden er aan het lichtkunstfestival in Sneek tienduizenden bezoeken gebracht. Mensen kwamen niet alleen uit Sneek en omgeving, maar ook uit de rest van Nederland. Sommigen hadden van hun bezoek zelfs een korte vakantie gemaakt. Met LUNA Waterstad werd het toeristenseizoen in Friesland verlengd, zoals bedoeld.

LUNA Waterstad toverde Sneek tijdens de herfstvakantie om in een magische wereld. De lichtkunstwerken waren te bezoeken via een route over weg en water. Bezoekers deden dat op eigen gelegenheid, anderen gingen op pad met een gids. “We hebben duizenden bezoeken gehad”, aldus Andrea Möller van Media Art Friesland. “We rekenen met bezoeken en niet met bezoekersaantallen, omdat we hebben gezien dat er mensen waren die meerdere avonden langskwamen. Logisch, want er was veel te zien! Het enthousiasme was groot.”

Volop in beweging

Het lichtkunstfestival, dat werd geïnitieerd door VVV Waterland van Friesland en Media Art Friesland, verliep vrijwel vlekkeloos. Halverwege de week ging helaas wel een van de kunstwerken tijdelijk kapot. Daarvoor werd direct een nieuw kunstwerk geplaatst op het Oud Kerkhof. Dit nieuwe kunstwerk zorgde er zelfs voor dat eerdere bezoekers nog een keer kwamen. De bezoekers zijn volgens VVV Waterland van Friesland en Media Art Friesland volop in beweging geweest. Om alle kunstwerken te zien, moest er namelijk een aardige wandeling worden gemaakt. “Gelukkig heeft wandelen grote gezondheidsvoordelen”, zegt Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. De wandeling ging langs bijzondere lichtkunstwerken van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Veel waardering was er voor de projecties van Snekers op bomen in het Wilhelminapark van kunstenaarsduo The Artpole uit België en Duitsland. “Op een avond werden er alleen al in het Wilhelminapark 3.000 bezoeken geteld,” licht Andrea Möller toe. Alle kunstwerken zijn nog online te bekijken via www.lunafestival.nl.

Impuls voor de ondernemers

De organisatoren van LUNA Waterstad zijn blij met de positieve reacties op het festival. Stuurgroepleden Wiebren Buma van Cultuur Kwartier Sneek, Johannes Klaversma van grandcafé De Walrus in Sneek, Andrea Möller van Media Art Friesland en Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland hebben altijd geloofd in het bestaansrecht van een dergelijk festival in Sneek. In het voorjaar leek nog dat het financieel niet haalbaar was, maar het lukte uiteindelijk toch. Door subsidies, sponsoring en de inzet van vele vrijwilligers werd het festival mogelijk gemaakt. Ondernemers in Sneek profiteerden van het festival. LUNA Waterstad zorgden voor volle terrassen. “We zaten zelfs op maandagavond vol”, aldus Johannes Klaversma van De Walrus. Ook Eldad Lasker van Markt 23 zag dat het drukker was. Verbeterpunt voor een volgende editie is volgens VVV Waterland van Friesland wel dat er meer restaurants op maandag open zijn.

Schot in de roos als seizoensverlenger

LUNA Waterstad krijgt voor het Fries Scheepvaart Museum waarschijnlijk ook nog een mooie spin-off. Zo was in de binnentuin van het museum het werk van de Japanse kunstenaar Norimichi Hirawaka te zien. “Bezoekers kregen niet alleen een indruk van LUNA Waterstad, maar ook van ons museum”, aldus directeur Hester Postma. “We hebben iedereen een kortingkaart gegeven, om iemand gratis mee te nemen. We denken echt dat meer mensen, zeker ook inwoners van Sneek, ons museum komen bezoeken.”

Michel Rietman, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân noemt het festival ‘een schot in de roos als seizoensverlenger’. “Door LUNA Waterstad zijn waardevolle bezoekers ook in deze tijd van het jaar speciaal naar Sneek gekomen.” Wethouder cultuur Petra van den Akker is enorm trots op hoe LUNA heeft bijgedragen aan het culturele klimaat in Sneek.

Toerisme spreiden

VVV Waterland van Friesland heeft het project in samenwerking met Media Art Friesland geïnitieerd binnen het plan om het toerisme te spreiden. Volgens de prognoses van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen zet de landelijke groei van het toerisme flink door. In 2017 ging het om 18 miljoen toeristen, in 2030 worden er 30 miljoen verwacht. “Spreiding in ruimte en over de seizoenen, is noodzakelijk om de groei in goede banen te leiden”, aldus Grietje. “Ook om de natuur te ontzien en de overlast op drukke plekken te voorkomen. Daarnaast wordt met een seizoensverlenging de gastvrijheidssector in onze regio minder kwetsbaar en minder afhankelijk van de zomermaanden. Tegelijkertijd maken we met een jaar rond aan activiteiten onze regio extra aantrekkelijk, ook voor de eigen inwoners. LUNA Waterstad is hier een prachtig voorbeeld van.”

Over Media Art Friesland

Stichting Media Art Friesland presenteert actuele kunst aan een breed en divers publiek in Friesland en ook ver daarbuiten (onder andere. Leeuwarden, Coevorden, Bressanone in Italië, Tunis in Tunesië en Sneek). De voornaamste focus ligt op talentontwikkeling en het presenteren van de meest belangwekkende licht- en mediakunstenaars van dit moment uit binnen- en buitenland. Media Art Friesland biedt graag experimenteerruimte en exposure aan kunstenaars en zoekt nieuwe organisatorische samenwerkingsvormen met partnerinstellingen. Sinds 2016 is het jaarlijkse LUNA een hoogtepunt voor publiek en makers in Leeuwarden en sinds 2022 in Sneek.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 875 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.