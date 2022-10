LUNA lichtfestival in Sneek is begonnen

SNEEK - Vrijdagavond is het LUNA lichtfestival in Sneek van start gegaan. Van 14 tot en met 22 oktober kun je dagelijks van zonsondergang tot 23.00 uur mooie lichtkunstwerken bewonderen in de binnenstad en het Wilhelminapark. Met lichtobjecten en videokunst toveren kunstenaars uit binnen- en buitenland Sneek in sprookjessferen.