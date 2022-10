Luisteren op Locatie is terug

In it Podium speelt Jazzband Cécé, in het Museum en Werkplaats Houtstad IJlst is countryzanger Barney Willemse te vinden en in de Doopsgezinde kerk zullen de muzikale klanken van pop- en musicalkoor IJlst te horen zijn. Wederom weer een unieke editie.

De prijs van de Tickets is €12,50 incl. koffie/thee.

Tickets zijn te koop via www.ticketkantoor.nl/shop/LOL4nov22