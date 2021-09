Lucky ONS Sneek boekt derde thuiszege

SNEEK- Waar ONS Sneek vorige week in Amsterdam vergat te scoren en het engeltje uiteindelijk niet op de Sneker schouders zat, was dat tegen RKAV Volendam duidelijk anders. Nu ging het goede en betere spel van de gasten niet gepaard met doelpunten en daardoor konden de Sneker oranjehemden uiteindelijk hun ongeslagen thuisbalans in takt houden.

Het missen van kansen openbaarde zich bij Volendam al in de openingsfase, want toen liet de ploeg van trainer Johan Steur al een aantal keren na om ONS Sneek pijn te doen. Zo schoot Iwan Tol na voorbereidend werk van Azeddine Sout in kansrijke positie over. Pas na een kwartier stelde de formatie van Jan Vlap daar iets tegenover en dat leverde tegen de verhouding in meteen de openingstreffer op. Na een voorzet van Nick Kleen werd een inzet van Rik Weening gekraakt. Vervolgens zette Wesley Tankink zijn voet tegen de rebound, waarna Gerben Visser het laatste en beslissende tikje gaf (1-0).

Meevaller

Die meevaller leidde echter niet tot een ander en meer evenwicht spelbeeld. Integendeel, Volendam bleef de betere ploeg maar verzuimde andermaal om de trekker over te halen, ook al omdat doelman Tristan Boersma bij een één op één-situatie Jens Kras van scoren afhield, Pieter Kroon later een dot van een kans liet liggen en omdat ook Daan van Baarsen niet de juiste richting vond. De Snekers kwamen tussendoor niet verder dan een aantal speldenprikjes, al waren die ook niet van gevaar ontbloot. Zo stond het aluminium een treffer van de al genoemde Tankink in de weg en werd een schot van Han van Dijk na een "Alleingang" door doelman Rick Heuvel gepareerd.



Kort na rust verdween een inzet van Visser voorlangs, waarna Kleen na een fraaie pass van Gabriël Fernando niet meer dan een corner aan zijn inspanningen overhield. Even daarvoor had Dave Zwarthoed de gelijkmaker op zijn schoen, maar ook deze keer kwam Boersma als winnaar uit de strijd die zich in tegenstelling tot de eerste helft wat meer op de Volendammer helft afspeelde. Die kanteling leverde de thuisclub na een minuut of twintig zelfs een tweede treffer op, toen Visser na een actie van Van Dijk bij de tweede paal onderuit werd gehaald en Tankink vanaf de hotspot mocht aanleggen. De "captain" voltrok het vonnis onberispelijk en leek daarmee voor de "Vorentscheidung" te zorgen.



Leek, want nog geen drie minuten liet Pieter Kroon de ONS-defensie zijn hielen zien en liet hij ook Boersma kansloos (2-1). De wijdbroeken roken bloed, al hield doelman Boersma zijn ploeg bij pogingen van Joey Tol en Jens Kras overeind. Met nog een klein kwartier op de klok moest de dappere goalie bij een inzet van Tol echter alsnog de tol betalen en leek een overwinning voor de ploeg die daar het meest aanspraak op mocht maken, in de maak. Dat proces werd echter verstoord, doordat Gerben Visser na een voorzet vanaf links van Rik Weening vrijwel onmiddellijk de creditnota op tafel legde. Laatstgenoemde kreeg vervolgens in de hectische slotfase nog een paar keer de gelegenheid om nog wat meer zout over "de palingen" heen te strooien, maar een vierde treffer zou de middag helemaal op zijn kop hebben gezet. Nu bleef het bij 3-2 en ook dat resultaat was vanuit Sneker perspectief "lucky", al blijft ONS Sneek daarmee wel goed meedoen.

Ook Buitenpost, de andere Friese hoofdklasser, blijft het goed doen, De Blauwkes waren op sportpark De Swadde dankzij treffers van Willem de Boer (2x) en Jorn Jongsma met 3-0 te sterk voor AZSV. Domper op de feestvreugde was de ernstige blessure die onze oud-stadgenoot Robin Huisman de Jong (foto, klik op pijltje eerste afbeelding)) vijf minuten voor tijd bij een kopduel opliep. De centrale verdediger die bij de 1-0 nog als architect fungeerde, werd per ambulance afgevoerd en heeft zo bleek uit onderzoek, ernstig nekletsel opgelopen. Inmiddels heeft Huisman de Jong die voor lange(re) tijd is uitgeschakeld, het ziekenhuis met een nekkraag en met veel medicatie tegen de pijn verlaten.

ONS Sneek - RKAV Volendam 3-2 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Gerben Visser (16.), 2-0 Wesley Tankink (64.-pen.), 2-1 Pieter Kroon (67.), 2-2 Joey Tol (76.), 3-2 Visser (78.)

​Scheidsrechter: mevr. S. Shrukula

​Gele kaart: Mounir Loolofs, Nick Kleen (ONS Sneek), Jens Kras (RKAV Volendam)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Joran Swart, Patrick van der Veen, Glenn Buma, Giovanni Aronds, Wesley Tankink, Han van Dijk (76. Rico Cordes), Rik Weening , Nick Kleen en Gerben Visser (80. Mounir Loolofs)

​Opstelling RKAV Volendam: Rick Heuvel, Stan Veerman, Daan Steur, Pieter Kroon, Stef Schokker, Iwan Tol (68. Maarten Woudenberg), Daan van Baarsen, Dave Zwarthoed (58, Daan Ibrahim), Marco Speijk , Jens Kras en Azedinne Sout (58. Joey Tol)

Bron: https://pengel.weebly.com/