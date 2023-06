Luchtige avond met Sneker volleybalcoryfeeën in Sportcafé

SNEEK- “Dit smaakt naar meer, ” aldus één van de vele enthousiaste aanwezigen in de volle zaal van het Fries Scheepvaartmuseum naderhand. Dat had niet zozeer betrekking op de koele versnapering na afloop maar meer op de inspirerende sessie in het Sportcafé waar de hele avond in het teken stond van smeuïge volleybalanekdotes. Presentator Peter van der Meeren leidde op een luchtige en vakkundige wijze de gesprekken met de voormalige Sneker volleybalcoryfeeën Olof van der Meulen, Ronald Zoodsma, Jan Posthuma en dames 1 captain Nynke Oud en toparbiter Koos Nederhoed.

Sneker supertrio

Van der Meeren zette een mooie ouverture neer van deze eerste editie van het Sportcafé dat geheel in het teken stond van het volleybalgebeuren in de Waterpoortstad. Met her en der een kwinkslag maar ook met de nodige precisie van een chirurg wist de sportjournalist van de Leeuwarder Courant het beste in zijn gasten naar boven te halen. Voor de pauze werd het Sneker supertrio van jongs af aan tot de huidige leeftijd even flink “voor het blok gezet.” Zowel Van der Meulen, Posthuma als Zoodsma deden een schitterend boekje open over hun jeugd. Want wie had bijvoorbeeld gedacht dat Zoodsma een volleerd slagwerker was bij Advendo, Olof als spelverdeler bij Animo kwam en Jan Posthuma op 16-jarige leeftijd van de spelersbank van heren 2 naar dezelfde houten bank van heren 1 verhuisde? Niemand toch?

Maar de drie heren hielden ook op bepaalde vlakken hun kruit droog. Van der Meeren probeerde op spitsvondige wijze achter de geweldige inkomsten van het trio te komen die men klaarblijkelijk had binnen geharkt, maar ondanks meerdere pogingen werd hij door de heren vakkundig afgeblokt.

Glansrijke carrière

Opvallend waren de verhalen tijdens hun periode bij het Nederlands team toen er keihard getraind werd in het Bankrasmodel. ”Daar zijn we wel gevormd”, was de unanieme mening. Na de mooie successen verkasten alle drie Snekers naar het buitenland waar ze allen een glansrijke carrière beleefden, maar nu ook na hun volleyballoopbaan in hun huis aan het water prima gedijen in Sneek weer en blij zijn de verrichtingen van de heren en dames gade te kunnen slaan.

Landskampioen

Na de pauze wisselden de mooie verhalen van Nynke Oud en Koos Nederhoed elkaar af. Persoonlijke en emotionele momenten werden afgewisseld met serieuze gebeurtenissen waarbij natuurlijk het landskampioen van dames 1 de absolute climax vormde. “We zijn met zijn allen enorm trots op het team en dat hebben we met elkaar bereikt. Ongelooflijk dat iedereen zoveel werk heeft verzet voor ons”, kon Nynke Oud het niet nalaten de vele betrokkenen nogmaals van een groot compliment te voorzien

Laatste fluitsignaal

Na ruim twee uren kon Peter van der Meeren na de laatste time-out iedereen hartelijk dank zeggen voor zijn en haar aanwezigheid. De eerste sessie van het Sportcafé krijgt hopelijk op 15 juni een mooi vervolg wanneer de edele voetbalsport in het middelpunt staat. Het Sportcafé wordt dan op 22 juni met een pubquiz afgesloten.

Bron: VC Sneek