LTO: Minister moet nú aan de slag tegen dierenextremisme

LEEUWARDEN- LTO roept de minister van Justitie en Veiligheid op om meteen aan de slag te gaan tegen dierenextremisme. In de afgelopen jaren is er vaak ingebroken bij stallen van boerenbedrijven. Deze intimiderende acties hebben grote gevolgen voor dieren, boeren en boerenfamilies. Met voormalig minister Grapperhaus is eerder gesproken over een betere bescherming en zwaardere straffen voor dierenextremisme. Echter, de huidige minister van Veiligheid en Justitie, mevrouw Yeşilgöz-Zegerius, heeft hier tot op heden nog niets mee gedaan.

“Vanavond debatteert de Tweede Kamer over terrorisme en extremisme. Wij hopen dat dierenextremisme de aandacht krijgt die het verdient. Maar ook willen we weten wat deze minister tegen dierenextremisme gaat doen? Hoe denkt zij over de bescherming van boeren? Tot nu toe hebben wij weinig gezien”, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO.

Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord, maakt zich ernstig zorgen over de impact die inbraken en intimidaties hebben op boeren: “Boeren wonen met hun families op de boerderij. Een inbraak heeft daarom een hele heftige impact. Op boeren en hun gezinnen. Het is een traumatische ervaring. We willen daarom actie zien. Er is een landelijk coördinator voor dierenextremisme. Wat heeft dit opgeleverd? En wat kunnen slachtoffers van deze coördinator verwachten?”

Dierenwelzijn

De inbraken hebben niet alleen een grote impact op boeren. Ook het dierenwelzijn wordt in gevaar gebracht. In een stal worden allerlei maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat dieren beschermd worden. Doordat inbrekers geen voorzorgsmaatregelen nemen, ontstaat bijvoorbeeld een grote kans op infecties bij dieren.

Tweede Kamerdebat

Vanavond, woensdag 7 juni, is er een debat in de Tweede Kamer over terrorisme en extremisme. LTO verwacht dat de overheid acties aankondigt. Zo zijn de huidige straffen bij insluiping erg laag. Daarnaast worden inbraken op stallen niet als inbraak gezien, omdat de deuren, vanuit dierveiligheidsredenen, niet op slot zijn. De wet- en regelgeving zou hierop aangepast moeten worden.