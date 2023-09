LSC’s eerste proeve van bekwaamheid eindigt met verlies

Alert

LSC 1890 dat zijn vertrouwde spelletje probeerde te spelen, stuitte op een stugge tegenstander die offensief uitermate effectief was. Dat zorgde bij zo’n beetje iedere aanval voor dreiging, al viel het bij de eerste pogingen nog wel mee. Een kopbal achterover was evenals een schot door het midden een eenvoudige prooi voor doelman Jesse van Sermondt die vervolgens bij een bal van Boezerooy en bij een dieptepass van Groninger makelij alert reageerde.



Juweeltje

De snelle buitenspelers van LSC 1890 die in de voorbije “bekerweken" toch een gevaar waren, waren daarentegen minder alert. Veel van hun acties stierven een vroege dood en alleen toen Jocelyn Haaima een keer de bal terugtrok, was een doelpoging mogelijk geweest. Die kwam er echter niet en ook de volgende Sneker aanval werd geen voldragen kindje, omdat de pass van Patrick Zijda ondermaats was. In de 24ste minuut was een pass van Tom Boezerooy daarentegen een juweeltje, want Delano Dussel hoefde er alleen maar tegenaan te lopen.



Zonder gevolgen

Twee minuten later leek dan eindelijk een Sneker kans in de maak, maar uiteindelijk verdween de bal over de achterlijn. Dat deed ie aan de andere kant na een duel tussen Boezerooy en Martin de Haan ook, waarna de daaropvolgende corner gevaarlijk voor het doel van Van Sermondt langs vloog. Het bleef echter zonder gevolgen en ook toen Rens Zwaagsstra bij een Sneker hoekschop in de buurt van doelman Klaas Kleiker opdook, vielen er geen consequenties te noteren en ook toen Wytse Tjalsma ter hoogte van de penaltystip de bal kreeg, bleek het notitieblokje dicht.



Niet en wel over de lijn

Bij de volgende Groninger corner viel echter wel wat te noteren, althans volgens de Groningers zelf. De bal was toen Van Sermondt hem greep, de doellijn echter niet (volledig) gepasseerd, Aan de andere kant ging “ie" bij een vrije trap wel volledig over de doellijn, maar volgens de arbiter werd daarbij een overtreding begaan, al bleef in het thuis voor velen voor velen onduidelijk wat er nu precies gebeurd was. De wending bleef dus uit en die kwam na een voorzet van Jongstra en een verlenging van Haaima ook niet tot stand, omdat de inzet van Rodi de Boer onder de streep niet meer dan een corner opleverde.



Gespeeld

Aan de andere leverde een voorzet lichte paniek op en die was kort na rust nog groter, toen LSC 1890 de tegenstander met een foutieve terugspeelbal verder in het zadel hielp. Tom Boezerooy die in de eerste helft Martin de Haan ook al veel problemen bezorgde, profiteerde dankbaar en was even later opnieuw dreigend. Deze keer hield Van Sermondt hem echter van scoren af, maar op het uur was de Sneker goalie kansloos toen Boezerooy op links doorbrak en de bal in de verre hoek schoof. Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld, al probeerde Valk met vers bloed nog wel iets aan de stand te doen.



Veel leverden die wijzigingen dat echter niet op, ook al omdat een vrije trap van Jongstra en een steekbal van aanvoerder René Cnossen op diezelfde Jongstra beide van matig waren. Een eretreffer bleef dan ook uit en die zou in de resterende speeltijd ook niet meer vallen, al kwam een inzet van invaller Brian Bok wel in de buurt. Die bal zoefde echter naast met als gevolg dat LSC's eerste proeve van bekwaamheid in een 0-3 nederlaag eindigde.

L.S.C. 1890 - Marum 0-3 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Delano Dussel (24.), 0-2 Tom Boezerooy (48.) , 0-3 Boezerooy (65.)

Scheidsrechter: S. Aalders.

Gele kaart:

​Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Martin de Haan, Rens Zwaagstra (72. Bradley Steensma), Rodi de Boer, Aaron Brouwer, Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma (72. Patrick Haitjema), Rik Jongstra (84. Brian Bok), Wytse Tjalsma (72. Allard Westerdijk) en Jocelyn Haaima (72. Karsten Drenth)