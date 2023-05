LSC1890 JO19-1 kampioen hoofdklasse

SNEEK- SVC L.S.C. 1890 is een ‘thuis voor velen’, zo ook voor de spelers van de JO19-1, die een droomseizoen hebben gehad: kampioen in de hoofdklasse en de halve finale van de beker gehaald. In de voorbereiding van het seizoen werd de doelstelling gezet : “Meedoen om het kampioenschap, met goed voetbal en in een goede sfeer”. Dit is dus gerealiseerd en hoe: 23 wedstrijden gespeeld, 21 gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren, met een doelsaldo van 112 voor en 28 tegen.

Ondanks de indrukwekkende cijfers was het tot op de laatste speeldag (zat. 20 mei j.l.) spannend, omdat Heerenveense Boys in het spoor bleef van LSC en in het begin van de middag al had gewonnen, wat betekende dat LSC haar laatste wedstrijd moest winnen van de Zeerobben.

In de voorbereiding werd aangehaald dat er al diverse finales waren gespeeld de afgelopen weken (1/8, 1/4 en 1/2 finale beker) en ze dus gewend waren aan de spanning. Dit bleek echter niet in de

1e helft, de spanning stond er duidelijk op, waardoor het een gelijk opgaande wedstrijd was. LSC had de bal en Zeerobben zakte in met een 1-5-3-2 systeem, loerend op de counter, wat resulteerde in een paar kansen voor beide partijen en een 1-0 ruststand voor LSC.

In de 2e helft speelde LSC alle schroom van zich af en liet het bekende Rock ’n Roll voetbal zien…!

Via enkele prachtige doelpunten werd het uiteindelijk 6-0 en kon het feest beginnen.Een gewenste afsluiting van een pracht seizoen en voor de 2e jaars ook voor hun periode als jeugdspeler.

Tekst: Gerard van de Kamp (trainer / coach)

Foto’s: Sjouke Tjalsma