LSC Classics schitteren tussen de buien

SNEEK- De weergoden streken hun hand over het hart, want tussen de buien door was het zowel op zaterdag als zondag tijdens de LSC Classics ideaal voetbalweer en dat droeg zonder meer bij aan het welslagen van de twaalfde editie van het klassieke jeugdtoernooi.

Dat toernooi stond zoals eerder al werd gemeld, vanwege corona lange tijd op de helling, maar dankzij creativiteit en veel flexibiliteit van de toernooicommissie kon het publiek dit weekende op het Sportpark aan de Leeuwarderweg toch genieten van prachtig jeugdvoetbal en van een fantastische afsluiting van een vanwege corona toch wel heel bizar voetbalseizoen.

JO13 en JO15

Op zaterdag zorgden de JO13 en JO15 voor dat genot, waarbij de teams van de "Traditionsvereine" Achilles 1894, Be Quick 1887 en USV Hercules 1882 de toon zetten. De club uit Assen moest in beide leeftijdscategorieën genoegen nemen met een overigens zeer verdienstelijke derde plaats, terwijl Be Quick 1887 bij de JO11 zich runner-up mocht noemen en het Utrechtse Hercules als toernooiwinnaar de boeken inging. Bij de JO15 wisselden laatstgenoemde club stuivertje en gingen de Groningers met de grootste trofee naar huis.

Bij de JO13 werd "invaller" Sneek Wit Zwart keurig vierde, LAC Frisia 1883 vijfde en eindigde LSC 1890 als zesde. Bij de JO15 deden "the Blues" het iets beter en hielden ze Be Quick 1887 JO14 achter zich, terwijl de vierde plek in deze poule door de Frisianen werd ingenomen.

JO17 en JO19

Een dag later bleek LAC Frisia 1883 bij de JO17 ongenaakbaar en bleef de oudste club van "it Heitelân" USV Hercules en Be Quick voor. Het goed presterende SC Bolsward legde beslag op de vierde plaats en hield daarmee de teams van Achilles 1894 en LSC 1890 achter zich. Bij de JO19 waren de Leeuwarders minder succesvol, want in deze poule werden zij met de rode lantaarn opgezadeld. LSC 1890 werd bij "de oudsten" vijfde en de vierde plaats ging naar de JO18 van Be Quick 1887, dat vervolgens toch een feestje kon vieren omdat hun oudere clubgenoten Achilles 1894 (tweede) en USV Hercules 1882 (derde) aftroefden.

Lute Dikkerboom Bokaal

Na afloop van beide toernooidag werd de beste speler in elke leeftijdscategorie beloond met de naar de initiatiefnemer van de Classics vernoemde bokaal en met de uitreiking van de laatste Lute Dikkerboom bokaal op zondag kwam er een einde aan de twaalfde editie van de LSC Classics die na een onderbreking van een jaar en na de nodige improvisaties tussen de buien opnieuw als een schitterende afsluiting van het seizoen in de herinnering zal blijven hangen.

Bron: https://pengel.weebly.com/

Kim Kampman/s.v.c LSC 1890