LSC 1890 zet de spanning weer op het eigen menu

Enerverend

De wedstrijd was nog maar vijf minuten onderweg toen er al een 1-2 stand op het scorebord prijkte. In de derde minuut kopte Patrick Zijda uit een voorzet van Jocelyn Haaima raak en een minuut later veerde het Emmeloordse deel van het publiek op, toen Kars Dijkstra de thuisclub al weer langszij bracht. Weer een minuut later moest het thuispubliek weer afstand van de gelijke stand nemen, toen Noël Wever met een schot van afstand voor een nieuwe Snitser voorsprong zorgde. Het was een enerverend begin van een wedstrijd die vanuit Sneker perspectief nog meer moois zou brengen.



Verwoestend

Vervolgens hield Jesse van Sermondt met een goede redding de tweede gelijkmaker van het bord en werd een doelpunt van LSC 1890 vanwege buitenspel geannuleerd. Het ging echter om uit-en niet om afstel, want scheidsrechter Stel had nog maar net voor het begin van het tweede bedrijf gefloten, of Jocelyn Haaima zorgde met een verwoestende uithaal alsnog voor de 1-3. Acht minuten later lag ook de vierde al in het mandje en die kwam op naam van aanvoerder René Cnossen die met een iets minder verwoestend afstandsschot het Sneker kwartet vol maakte.



​Verschil naar twee en weer naar drie

Twee minuten later ging Kars Dijkstra binnen de beruchte lijnen neer, waarna Niels Brands het verschil terugbracht tot twee. Daarmee was de wedstrijd weer een wedstrijd, maar niet voor lang, want meteen na de “Wiederanpfiff” tilde Noël Wever met een bekeken schuiver het verschil weer naar drie, zulks tot frustratie van de assistent-trainer van de thuisclub die vervolgens vanwege commentaar op de leiding met rood mocht vertrekken.



SC Emmeloord probeerde vervolgens met man en macht nog iets uit te richten maar kreeg met nog een klein kwartier op de klok het deksel op de neus, toen LSC 1890 met een goed uitgevoerde counter en Wever met zijn derde van de middag optimaal van de ruimte profiteerde (2-6). Bij die treffer knakte er iets bij de koploper en de Sneker overwinning kwam daarna dan ook niet meer in het geding. Met die overwinning zette de ploeg van trainer Marcel Valk zoals hiervoor al werd vermeld, de spanning terug op het eigen menu, al moeten “the Blues” wel tot 5 februari op het volgende gerecht wachten.

SC Emmeloord - LSC 1890 2-6 (1-2)

Doelpunten: 0-1 Patrick Zijda (3.), 1-1 Kars Dijkstra (4.), 1-2 Noël Wever (5.), 1-3 Jocelyn Haaima (46.), 1-4 René Cnossen (54.), 2-4 Niels Brands (57.-pen.)), 2-5 Wever (58.), 2-6 Wever (76.)

Bron: https://pengel.weebly.com