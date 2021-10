LSC 1890 worstelt zich na goed begin naar zege

SNEEK - Na de moeizame zege van vorige week viel ook het karwei tegen het Grouster GAVC in de categorie "zware bevallingen". Na een flitsend begin waarin LSC 1890 al snel wist te scoren, haperde de machine en kregen de bezoekers voor rust zelfs meer en betere kansen. Na rust was min of meer hetzelfde verhaal met dien verstande dat LSC-doelman Jesse van Sermondt toen nagenoeg werkloos kon toekijken.

Pas in de 81ste minuut leverde het eenrichtingsverkeer een tweede en bevrijdende treffer op. Dat gebeurde net nadat GAVC meer (man)kracht naar het front had gestuurd in de hoop nog iets aan de 1-0 achterstand te kunnen doen. Die achterstand ontstond in de negende minuut. Nadat de thuisclub via een vrije trap van Tom Doldersum en een voorzet van Tarik Bourakba al een keer dreigend was geweest, bracht aanvoerder René Cnossen spits Noël Wever in stelling (1-0) en kort na die openingstreffer kopte Allard Westerdijk uit een hoekschop rakelings over.

​Een foutieve pass van Han Miedema vormde de inleiding tot de eerste grote activiteit van GAVC. Tot opluchting van het thuispubliek lieten de bezoekers die kans uit de buitencategorie echter onbenut en dat laatste gebeurde aan de andere kant ook, toen Patrick Zijda na voorbereidend werk van Doldersum en Bourakba voor een lege goal opdook. Een foutje van Cnossen leek de volgende Grouster kans in te luiden. De uit de rug van Westerdijk weggelopen aanvaller werd voordat hij kon afdrukken, echter een halt toegeroepen, waarna een verkeerde passl van Miedema eveneens zonder gevolgen bleef.

Na die slordigheden leek LSC 1890 met een tweetal mooie aanvallen de draad weer op te pakken. Bij de eerste kopte Wever uit een voorzet van Doldersum over en bij de tweede hield de doelman van GAVC met een geweldige redding laatstgenoemde LSC-speler van scoren af. Aan de andere kant bleef de trilling van het net ook uit. De thuisclub had daar echter wel de hulp van de staander bij nodig en mocht ook niet mopperen dat de bal bij de daaropvolgende corner door een volledig vrijstaande speler van GAVC werd gemist.

Vervolgens verdween een artistiek hakballetje van Wever over en datzelfde lot was een inzet van Zijda beschoren. Even daarvoor had Rodi de Boer ten koste van een gele kaart aan de noodrem getrokken. Dat gebeurde bij een tegenstoot en die zouden na rust nog maar zelden voorkomen. Alleen vroeg in de tweede helft liet GAVC met een kopbal nog een wapenfeit noteren, maar verder was vooral LSC 1890 aan keu. De uitvoering was echter veelal ondermaats en leverde bovendien nauwelijks uitgespeelde kansen op met als gevolg dat met name Bourakba steeds meer naar het wapen van het afstandsschot greep. Zijn pogingen waren of niet zuiver genoeg, of te opportunistisch. Wat dat betreft deed Wever het beter, maar ook hij vond niet de juiste richting.

Die ontbrak ook bij een actie van Tom Doldersum, terwijl Bourakba na een interceptie van Zijda net niet zijn hoofd tegen een voorzet kreeg. Nadat Cnossen na een corner nog een half kansje kreeg, zorgde diezelfde Zijda even later wel voor de bevrijdende treffer, toen de bal na een prima redding van de GAVC-doelman voor zijn voeten terecht kwam en hij de bal vanaf de rand van de zestien in het verlaten doel schoof. Daarmee was de wedstrijd beslist en die beslissing had nog duidelijker kunnen zijn, indien Jocelyn Haaima van een misverstand tussen de doelman en de verdediger had geprofiteerd. De jonge invaller kreeg de bal echter niet in het bijna lege doel en daamee kwam een einde aan een wedstrijd waarin LSC 1890 zoals hiervoor al werd vermeld, flitsend begon​ maar zich uiteindelijk naar de zege worstelde.

LSC 1890 - G.A.V.C. 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Noël Wever (9.), 2-0 Patrick Zijda (81.)

Scheidsrechter: O. Schoonderwoerd

Gele kaart: Rodi de Boer, Tarik Bourakba (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema, Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer, Allard Westerdijk, Maarten Kingam (75. Rens Zwaagstra). René Cnossen, Patrick Zijda, Tom Doldersum, Noël Wever en Tarik Bourakba (84. Jocelyn Haaima)

Bron: https://pengel.weebly.com/