LSC 1890 wint wedstrijd die nooit een wedstrijd was

Middelpunt

Meteen vanaf het begin greep de formatie van trainer Marcel Valk het initiatief en stond de doelman van de bezoekers bij een schietkans van Patrick Zijda (over) en bij één-tweetje met Rik Jongstra als eindstation in het middelpunt van de belangstelling. Nadat Jocelyn Haaima na een crossbal ruzie met de bal had, leverde een actie van Jongstra een hoekschop op. Die bracht weinig teweeg en even later, toen Rodi de Boer uit zo’n spelhervatting inkopte, was het ook niet een kwestie van vrouwen en kinderen eerst. Die verschenen er na een kwartier spelen ook niet bovendeks en wel omdat de aanval van LSC 1890 als een mes door de boter ging en Jongstra na een prime steekpass van Haaima zijn vierde van het seizoen liet noteren voordat Beilen het goed en wel in de gaten had.



Schoonheid

Ook de volgende Sneker aanval ging met veel elan gepaard, doch de combinatie tussen Maarten Kingma, Jongstra en Noël Wever werd net niet van een gouden randje voorzien en dat bleef aan de andere kant ook uit, omdat de nagenoeg werkloze Jesse van Sermondt bij een diepe bal adequaat en op tijd reageerde en omdat Rens Zwaagstra goed rugdekking gaf. Die rugdekking ontbrak bij een diepe bal van Rodi de Boer, waarna de aanval via een voorzet van Noël Wever en een treffer van Maarten Kingma absoluut als kandidaat voor de schoonheidsprijs de boeken inging. Een uithaal van Wever haalde het geschrift net niet en een laatste uithaal bleef bij vlak voor rust achterwege, omdat arbiter Van Veen niets zag in een overtreding op Jongstra en weigerde om de bal op de stip te leggen.



Kabbelmodus

Vlak na rust trok Jocelyn Haaima de bal na een actie over rechts terug richting de rand van het doelgebied en doken de vrouwen en kinderen bij Beilen weer op. Die wisten de inzet van Rodi de Boer nog te keren, maar moesten bij de rebound van Noël Wever lijdzaam toezien (3-0). De goal was minder fraai dan de beide treffers voor rust, maar zou wel heel lang het enige hoogtepunt van het tweede bedrijf blijven. Daarna kwam de wedstrijd in een “kabbelmodus" met aan de enige kant een ploeg die niet meer zo nodig hoefde (LSC 1890) en aan de andere kant één die niet (meer) kon (Beilen).



Nummer vier

Dat duurde enige tijd, waarna de harde kern van “the Blues” bij een overtreding op Jongstra weer een keertje opveerde. De daaropvolgende vrije trap bracht treffer nummer vier niet op het bord en ook bij een kopbal van Patrick Zijda kwam die uiteindelijk niet in beeld. Bij de volgende Sneker aanval leek de kans op een vierde Sneker goal groter, maar Rens Zwaagstra vond ondanks meerdere opties geen geschikte afspeelmogelijkheid en besloot ten lange leste om maar zelf te schieten. Dat schot leverde evenals de volgende Sneker aanval waarbij het passje van aanvoerder René Cnossen net te hard was, en de volgende actie van invaller Brian Bok niets op, waarna treffer nummer vier ook bij een kopbal van Zijda uitbleef.



Dat laatste gebeurde in de slotminuut en in dezelfde minuut kreeg Beilen zoals hiervoor al werd vermeld, na een voorzet vanaf links zijn eerste kans. De inzet verdween echter ruim over het heiligdom van Van Sermondt en was wanneer die een doelpunt had opgeleverd, niet meer dan een smetje geweest op een wedstrijd die eigenlijk nooit een wedstrijd was.

L.S.C. 1890 - Beilen 3-0 (2-0)

Doelpunt: 1-0 Rik Jongstra (15.), 2-0 Maarten Kingma (41.), 3-0 Noël Wever (54.)

Scheidsrechter: P. van Veen

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: ​Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Rodi de Boer (78. Jens Knoop), Rens Zwaagstra, Allard Westerdijk (75. Patrick Haitjema) Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma, Rik Jongstra (75. Brian Bok), Noël Wever (80. Dembele) en Jocelyn Haaima (80. Tristan Bron)