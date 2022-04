LSC 1890 wint topper bij “candlelight"

Fel begin Epe

De koploper begon fel aan het het duel, maar het enige effect was eigenlijk een moeizame opbouw aan Sneker zijde. De Snekers hanteerden dan ook vaak de lange bal, maar dat bleek aanvankelijk een niet een heilzame weg. Slechts één keer dreigde daarbij gevaar, maar dat was vooral het gevolg van een onzekerheidje van Epe-doelman Sam van Schoonhoven.



Het was echter wel het eerste teken van leven van de Sneker blauwhemden en niet veel later volgde signaal nummer twee en nummer drie. Na goed doorzetten van Patrick Zijda testte Rik Jongstra als eerste de kwaliteiten van de Eper sluitpost en luttele tellen later herhaalde uitblinker Maarten Kingma die proeve van bekwaamheid. Bij beide pogingen ging de inzet echter recht op de keeper af en bleef een treffer uit. Een paar minuten later was het echter wel raak. Tarik Bourakba stuurde binnen de zestien twee man “het hertenkamp" in en schoot de bal “schoon" langs Van Schoonhoven.



​Goedkoop

Epe antwoordde met een lastige inzet die door LSC-keeper Jesse van Sermondt tot corner werd verwerkt en met een kopbal uit een corner (over), waarna Rodi de Boer met een ingreep de angel uit een tegenstoot haalde. Aan de andere kant strafte Bourakba bijna een foutje in de Eper defensie af, doch zijn lob verdween via de vingertoppen van de doelman over. Diezelfde Bourakba ging even later binnen de zestien onderuit en na het nodige gejoel van de Sneker aanhang wees de arbiter na een moment van aarzeling naar de stip. Het was een strafschop uit de categorie “goedkoop”, maar Douwe Wim Terpstra had daar geen boodschap aan en pakte de aanbieding van de week feilloos uit.



Wereldredding

Vervolgens kreeg Epe na een aanval over rechts een dot van een kans. Van Sermondt wilde echter van geen wijken weten en voorkwam met een wereldredding dat de aansluiting tot stand kwam, waarna aan de andere kant na een panna van Jongstra niet meer dan een corner overbleef. Die leverde niks op, zulks in tegenstelling tot de volgende Sneker acties. Nadat Kingma een mislukt schot van Allard Westerdijk bijna tot doelpunt omtoverde (via de lat over), bracht de sterk spelende Han Miedema de bal vanaf links in. Bourakba kreeg de bal op de rand van de zestien in twee keer onder controle en zette vervolgens de derde Sneker treffer op het bord, al had niemand vreemd opgekeken indien er vanwege een te hoog geheven been een streep door die treffer was gegaan.



Forceren

Epe probeerde meteen na rust iets te forceren om zo van het duel nog een wedstrijd te maken. Van de eerste pogingen (een schuiver en een schotje) kreeg Van Sermondt het echter niet benauwd. Alleen bij een kopbal was de dreiging groter, maar die werd door de Sneker goalie vakkundig over de lat getikt. Veel verder dan dat kwam Epe niet en ook LSC 1890 had in die ietwat rommelige fase moeite om bij de vijandelijke goal te geraken. Alleen na een “Hereingabe” van Tom Doldersum - hij kwam in de ploeg voor Noël Wever - kreeg de thuisclub een mogelijkheid, waarbij Bourakba de bal in één keer op de slof nam en voorlangs schoot.



Eretreffer

Nadat een vrije trap een eenvoudige prooi voor Van Sermondt was, leverde de volgende aanzet van de gasten dankzij Mart Nijhof daarentegen wel rendement op. Het zou naar later bleek de eretreffer zijn, al probeerde Epe in de resterende speeltijd nog wel meer te bewerkstelligen. De echte overtuiging ontbrak echter en alleen bij een van richting veranderde bal en bij een kopbal (voorlangs) zorgde de ploeg van trainer Martijn de Haas nog voor enige dreiging.



Die was aan de andere kant groter. Na een schitterende combinatie tussen Kingma en Doldersum was een artistiek hakje van Bourakba echter net niet artistiek genoeg, terwijl een boogbal na een kluts met aanvoerder René Cnossen net niet ver genoeg reikte. Diezelfde Cnossen kopte vlak voor tijd uit een hoekschop van Doldersum van dichtbij nog een keer over, maar dat kon de Sneker pret niet drukken.



De buit was toen namelijk al lang en breed - en eigenlijk al na één helft - binnen, waarna die onder de sfeervolle “schijnwerpers" in het al even sfeervolle restaurant bij “candlelight” uitbundig werd gevierd. Uitbundig omdat LSC 1890 dat Paasmaandag in en tegen Zuidwolde aantreedt - de voorbeschouwing op die wedstrijd verschijnt zondag op deze site - daarmee de koploper tot op twee punten is genaderd en de titelstrijd in twee K daarmee nog steeds helemaal open ligt.

LSC 1890 - SV Epe 3-1 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Tarik Bourakba (19.), 2-0 Douwe Wim Terpstra( 31-pen.), 3-0 Bourakba (42.), 3-1 Mart Nijhof (72.)

Scheidsrechter: H. van Schepen

Gele kaart: René Cnossen (LSC 1890), Stefan Lokhorst (SV Epe)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema. Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer. Allard Westerdijk, Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma (85. Patrick Haitjema), Rik Jongstra (65. Joran de Haan), Noël Wever (46. Tom Doldersum) en Tarik Bourakba (79. Aaron Brouwer)

Bron: https://pengel.weebly.com