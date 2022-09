LSC 1890 wint met hangen en wurgen

SNEEK- LSC 1890 is de competitie met een overwinning uiteengezet, maar de zege op SV Pesse was wel een kwestie van hangen en wurgen. Na een onderhoudende eerste helft die met een 2-1 stand werd afgesloten, had de formatie van trainer Marcel Valk in het tweede bedrijf namelijk alle moeite om de Drentse tegenstander van het lijf te houden. Daar zag het eerder niet naar uit, want de thuisclub had de regie in de eerste 45 minuten stevig in handen, al was er toen aan Sneker zijde ook al een paar sprake van een onzeker momentje.

Geen pengel

Het eerste momentje in de wedstrijd voltrok zich na een minuut of drie toen René Cnossen de bal meegaf aan Noël Wever en die binnen de beruchte lijnen ten val werd gebracht. De arbiter van dienst was echter gedecideerd in haar oordeel: geen pengel en dat deed bij de vrije zekere aanhang van de blauwhemden toch de wenkbrauwen fronsen.



Oplossing

Nadat aan de andere kant bij een corner de bal op de paal belandde, kreeg LSC 1890 kort achter elkaar een aantal mogelijkheden. Patrick Zijda Gad echter teveel tijd nodig, terwijl zowel bij een inzet van Rik Jongstra als één van Jocelyn Haaima de juiste richting ontbrak, Ook bij een dropkick van Haaima kwam de bal niet tussen de palen, waarna een kopbal van Rodi de Boer uit een voorzet van Jongstra naast de vijandelijke goal belandde.



Vervolgens kreeg Haaima de bal niet goed mee, waarna de bewoners van de Leeuwarderweg even in problemen kwamen. Die werden echter opgelost, iets wat De Boer eerder bij een slippertje van Allard Westerdijk ook al deed. Aan de andere kant was er na een klein half uur geen oplossing voor handen, toen Wever aan de aandacht van de Drentse defensie ontsnapte en de bal op een presenteerblaadje bij Rik Jongstra afleverde. Diezelfde Jongstra stond een paar minuten later bij de volgende Sneker aanval opnieuw op de juiste plek en op aangeven van Haaima verdubbelde de linksbuiten de marge.



Aansluiting

Niet veel later kreeg LSC 1890 na een overtreding op Rens Zwaagstra op een mooie plek een vrije trap, maar Pesse-doelman bokste de inzet van Allard Westerdijk weg en hield vervolgens bij de rebound Maarten Kingma van score af. Zo leek de eerste helft met een redelijk comfortabele voorsprong te worden afgesloten, maar bij het scheiden van de markt profiteerde Marco Hartman optimaal van een onzeker momentje aan Sneker zijde waarna LSC 1890 nog een paar keer op de Drentse poort klopte.

Moeilijk

Waar de eerste helft onderhoudend was en LSC 1890 meer afstand had moeten nemen, was het na rust uit de invalshoek van de Snekers een moeilijk. verhaal. De eerste tekenen waren al meteen na de “Wiederanpfiff” waarneembaar. Zo moest doelman Jesse van Sermondt direct aan de bak, belandde een schot van Drentse makelij net naast zijn heiligdom en werd de bal bij een voorzet tot opluchting van het thuispubliek slechts geschampt. Daarna schoot Haaima na een prima aanval voorlangs, waar de bal breed had gemoeten en ontstond er voor de goal van Pesse even een situatie met vrouwen en kinderen in de hoofdrol. Samen met een geblokte inzet van Maarten Kingma en wat goedbedoelde pogingen van o.a. Rik Jongstra, Allard Westerdijk en Jocelyn Haaima was dat het wat LSC 1890 betreft ook wel.



De voorsprong bleef daardoor mager en bood de bezoekers nog mogelijkheden, waarvan er één na een hectische situatie bijna werd verzilverd. De paal redde de brigade van trainer Marcel Valk en ook bij een diepe bal toen de organisatie even niet op orde was, kwamen de Snekers met schrik vrij waarna LSC 1890 zowel bij een actie, een corner als bij een vrije trap de gelijkmaker bespaard bleef.

Bron: https://pengel.weebly.com

Foto’s: Voor meer foto’s tik op pijltjes eerste afbeelding