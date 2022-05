LSC 1890 wint laatste klassieker met gemak

Stil(te)

De wedstrijd begon met een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan Folkert Popma, erevoorzitter van LAC Frisia 1883, en oer LSC’er Wieger Veenstra. Daarna waren het vooral de Snekers die geluid maakten, al was de sound van de pijn lijdende Tarik Bourakba iets wat aan Sneker zijde niet graag wilde horen. De aanvaller en topscorer van LSC 1890 raakte op het oog ernstig geblesseerd, waarna de wedstrijd eerst vijf en later nog eens twintig minuten stil lag.



Marge

Na een kleine twintig minuten had LSC 1890 overigens de score geopend, toen de thuisclub bij een diepe bal in de fout ging en het belangrijkste spelattribuut via middenvelder Patrick Zijda tegen de touwen werd gewerkt. Die magere marge werd op De Magere Weide vijf minuten voor rust minder mager. Uit een hoekschop kopte de al genoemde Bourakba bij de eerste paal namelijk de tweede Sneker treffer binnen en dezelfde speler zou de marge dik tien minuten na rust op vrijwel identieke wijze richting de beslissing tillen.



Onderbroken

Bij die laatste actie raakte Bourakba dus geblesseerd, waarna hij in eerste instantie per brancard het veld verliet. Zijn vervanger Noël Wever die juist van een blessure terugkeerde, had vervolgens de meest spraakmakende actie in huis. Zijn inzet belandde echter op het dak van het doel, waarna de wedstrijd opnieuw - en nu voor een minuut of twintig - werd onderbroken om het ambulancepersoneel de gelegenheid te bieden om de Sneker ongeluksvogel naar het ziekenhuis te transporteren.

Laatste treffer in laatste klassieker

De wedstrijd was toen zoals hiervoor al werd vermeld, al lang en breed beslist, al deed de thuisclub na dat transport nog wel moeite om de stand vanuit Leeuwarder perspectief een dragelijker aanzien te geven. Die moeite bleek echter tevergeefs. Sterker nog, in de toegevoegde tijd voegde LSC 1890 nog een treffer toe. Die kwam na voorbereidend werk van Maarten Kingma op naam van Tom Doldersum en met die laatste treffer in de laatste klassieker bepaalde de rechtsbuiten de eindstand op 0-4.



Met die zege hield LSC 1890 de slip vast van de jas van SV Epe dat gisteravond meet 3-1 van Pesse won, vast en kan de competitie in de tweede klasse K op zondag 29 mei a.s. met de clash tussen beide clubs wel eens een geweldige apotheose krijgen. Daarvoor komen “the Blues” nog twee keer in actie en dient men naar verwachting nog twee keer te winnen om te beginnen in en tegen Beilen.

LAC Frisia 1883 - LSC 1890 0-4 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Patrick Zijda (17.), 0-2 Tarik Bourakba (40.), 0-3 Bourakba (56.), 0-4 Tom Doldersum (90.)

Scheidsrechter: R. Lemstra

Gele kaart: Jesse van Sermondt, Patrick Haitjema (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer. Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer, Allard Westerdijk, Patrick Zijda, René Cnossen (Rens Zwaagstra), Maarten Kingma, Rik Jongstra (Patrick Haitjema), Tarik Bourakba (Noël Wever) en Tom Doldersum

Bron: https://pengel.weebly.com/