Beste kans

Hoewel de wedstrijd in de openingsfase veel weg had van een omsingeling ging dat behoudens een kopkans voor Allard Westerdijk niet met veel mogelijkheden gepaard​. Integendeel, de beste kans was voor de bezoekers, toen de Sneker defensie bij een vrije trap er niet al te solide uitzag. Doelman Jesse van Sermondt hield ten kosten van een corner de gasten van scoren af en zag dat de volgende free kick van HODO beduidend minder problemen met zich meebracht.



Onnauwkeurig

De ploeg van trainer Marcel Valk veroorzaakte aanvankelijk helemaal geen problemen, omdat de eindpass veelal te onnauwkeurig was. Pas in minuut vijfendertig leverde een combinatie tussen Westerdijk en Maarten Kingma een schietkans op voor René Cnossen. De inzet van de aanvoerder belandde een metertje naast de vijandelijke veste en dat was ook het resultaat toen Rik Jongstra vanaf links naar binnen trok en richting de korte hoek vuurde. Vervolgens mocht een uithaal van Jocelyn Haaima het predikaat “uithaal” eigenlijk niet dragen. Vervolgens bloede een snelle Sneker tegenstoot dood, terwijl HODO-doelman ....... op slag van rust bij een poging van Jongstra voorkwam dat de blauwhemden met de steun van een goal in de rug gingen rusten.



Wever

Die goal viel uiteindelijk vroeg in de tweede helft, toen Noël Wever alleen voor de keeper opdook en geen fout maakte. Nadat kort daarop een combinatie van Sneker makelij in het centrum strandde, was LSC-trainer Valk niet echt gelukkig met een vrije trap en meer specifiek de plek van die spelhervatting. Naar het oordeel van de Sneker oefenmeester had de bal na de overtreding op Jongstra op de stip gemoeten, maar toen de indraaiende vrije trap door Wever doeltreffend werd verlengd, behoorde Valk’s toorn definitief tot het verleden.



Te ruim

Ook “de droogte” van Jocelyn Haaima behoorde even later bijna tot het verleden, maar na een door hem zelf opgezette aanval ontbrak op het moment suprême net de power om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Daarna bleef ook bij een inzet van Wever (over) de derde en de definitieve beslissing uit, terwijl een schot van Westerdijk eveneens te ruim bemeten was. Vervolgens vond Jongstra na een door Wever teruggelegde bal ook al niet de juiste richting (naast) en eindigde een vrije trap van Rodi de Boer in het zijnet.



Te enthousiast

De Boer had even eerder aan de andere kant de bal “weggeroeid”, terwijl Van Sermondt bij een vrije trap een keer handelend moest optreden. Het waren twee momentjes maar echt benauwd kreeg LSC 1890 het er niet van. Daarvoor was het weerwerk van HODO “zu Harmlos”, iets wat niet gold voor Brian Bok. Zijn eerste actie leverde namelijk meteen een schietkans op (geblokt), waarna Christiaan Koek bij een behoorlijke mogelijkheid iets teveel tijd nodig had en Wever bij een tikje breed op Kingma iets te enthousiast te werk ging.



Een diepe bal op links van HODO en met name de daaropvolgende voorzet deed de alarmbel nog even een keer afgaan, zulks in tegenstelling tot een vrije trap van de andere kant die in een baan om de aarde terecht kwam. Een volgende vrije trap waarbij De Boer geel kreeg, leidde tot een counter van de thuisclub die kort daarvoor nog een mogelijkheid op de 3-0 leek te krijgen, toen de bal pardoes in de voeten van de aal genoemde Koek werd geschoven. De JO19-speler liet de bal echter van de schoen springen en daarmee bleef de fout van doelman van HODO zonder gevolgen, net zoals het eerste optreden van LSC 1890 zonder Zijda zonder gevolgen bleef.

L.S.C. 1890 - H.O.D.O. 2-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Noël Wever (48.), 2-0 Wever (54.)

Scheidsrechter: E. Assen

Gele kaart: Rodi de Boer (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer (83. Martin de Haan), Rodi de Boer, Bradley Steensma (64. Patrick Haitjema, Allard Westerdijk , Maarten Kingma (83. Wytse Tjalsma), René Cnossen, Rens Zwaagstra, Rik Jongstra (74. Brian Bok), Noël Wever en Jocelyn Haaima (74. Christiaan Koek)

Bron: https://pengel.weebly.com/