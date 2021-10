LSC 1890 vindt zijn Waterloo in Vollenhove

Hoewel te sterk? De ploeg van trainer Marcel Valk was over het geheel genomen de betere, creëerde ook de meeste mogelijkheden, maar wist daarvan uiteindelijk slechts één te verzilveren. Dat gebeurde na een minuut of twintig, toen Patrick Zijda de bal vanuit de draai in de hoek deponeerde. Met die voorsprong op zak bouwden de Snekers aan een overwicht, maar de tegenstoten van het op de counter loerende VENO waren niet van gevaar ontbloot en in de 35ste minuut leidde dat tot de gelijkmaker van de voet van Roy Visscher die de bal op fraaie wijze in de verre hoek krulde.

Na de wisseling van speelhelft was het van hetzelfde laken en pak en waren de mogelijkheden voor de Snekers nog talrijker. De bal wou er echter niet in en de anders zo trefzekere Tarik Bourakba kreeg dat ook niet voor elkaar. Zo kopte de rechterspits na een voorzet van invaller Rik Jongstra over en even later kreeg hij de bal na voorbereidend werk van Tom Doldersum niet richting het doel. Dat laatste lukte de thuisclub daarentegen wel en wel in de 79ste minuut, toen Tim In 't Veld bij een snelle uitbraak namens VENO de trekker overhaalde. .



Vervolgens kreeg Bourakba in de slotfase nog een tweetal mogelijkheden om tenminste nog een punt voor zijn ploeg uit het vuur te slepen. Bij de eerste kopte hij de bal echter recht in de handen van de doelman van VENO en bij de tweede wist laatstgenoemde met een uiterste krachtinspanning een kopbal uit de hoek te tikken, waarna LSC 1890 ondanks de druk op de goal van de ploeg uit Vollenhove er in de langzaam wegtikkende seconden niet meer in slaagde om de eerste seizoensnederlaag te voorkomen.



Door die nederlaag werd LSC 1890 op de ranglijst door LAC Frisia 1883 en VENO gepasseerd. De Snekers staan nu vierde en moeten nu twee weken wachten - LSC 1890 is volgende week vrij - aleer men dit ietwat onnodige verlies kan rechtzetten.

V.E.N.O. - LSC 1890 2-1 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Patrick Zijda (20.), 1-1 Roy Visscher (35.), 2-1 Tim In 't Veld (79.)

Scheidsrechter: W. van der Kamp

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema, Douwe Wim Terpstra, Aaron Brouwer, Martijn Zwaga, Maarten Kingma (72. Sander Koning), René Cnossen, Patrick Zijda Tom Doldersum, Noël Wever (65. Rik Jongstra) en Tarik Bourakba

Bron: https://pengel.weebly.com/