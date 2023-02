Less is more

Het duurde dus erg lang voordat de openingstreffer viel. Tot dat moment had LSC 1890 misschien wel meer dan tachtig procent balbezit. In de laatste fase van heel veel aanvallen wisten de blauwhemden de oplossing echter niet te bedenken of was de eindpass onder de maat. In die situatie neigen spelers er naar om meer te gaan doen, terwijl juist dan less heel vaak more is.



Niet in verhouding

LSC 1890 probeerde het op allerlei manieren - via de snelle “wingmen” Jocelyn Haaima en rik Jongstra en via combinaties door het centrum - maar de vrijstaande man werd niet gevonden en derhalve stond het aantal kansen niet in verhouding tot de veldverhouding. Alleen bij een inzet in de korte hoek en bij een poging van Wever leek LSC 1890 dicht bij. Leek, want in werkelijkheid was de situatie minder dreigend. De grootste dreiging kwam eigenlijk van de zijde van de ploeg uit Vollenhove, maar alleen voor LSC-doelman Jesse van Sermondt bleek de Sneker goal toch te smal. Veel meer dan dat wist VENO niet te bewerkstelligen, want van een wel heel opportunistisch schot en van een rollertje werd de Sneker sluitpost niet echt nerveus.



Goed ingeschat

Bij het begin van de tweede helft dwongen de bezoekerts met een vrije trap in de korte hoek (redding van Van Sermondt) en met een half kansje meer respect af. Dat gebeurde nadat een voorzet van Jongstra over Wever heenging en Cnossen net buiten of net binnen de zestien ten val kwam. De arbiter van dienst zag er evenals in de eerste helft echter terecht niks in, maar schatte na de twee-nul van Jongstra een handsbal binnen de beruchte lijnen naar ons oordeel verkeerd in. Op het uur schatte René Cnossen een door Wever teruggelegde bal daarentegen goed in en werd de ban gebroken. Nadat Haaima vervolgens bijna in scoringspositie kwam en de bal na een combinatie tussen Maarten Kingma en Wever naast ging, verlengde laatstgenoemde een bal van rechts tot bij Jongstra en die liet doelman Jos Bril voor de tweede keer vissen.



Meer beleving

Dat gebeurde in een fase waarin LSC 1890 met meer beleving te werk ging en dat wierp dus zijn vruchten af. Zo had Bril bij een voorzet van Haaima twee handelingen nodig om het gevaar te beteugelen en even later zorgde de goalie zelf voor onrust toen Patrick Zijda druk zette en hij de bal tegen de middenvelder aanschoot. Kort daarop “knalde” Haaima tegen Kingma aan en kopte Wever uit een voorzet van Allard Westerdijk naast. Bij de volgende Sneker aanval trof Wever echter wel doel, toen hij na een voorzet vanaf links in eerste instantie de lat trof en de van de lat terugkerende bal onbewust met zijn dijbeen over de doellijn werkte.



Daarna was een diepe bal op diezelfde Wever net te hard en was de gedachte van Westerijk om de te ver voor zijn goal staande Bril met een lob te verschalken mooier dan de uitvoering, waarna invaller Brian Bok de laatste mogelijkheid kreeg. Die werd echter niet benut en derhalve bleef het bij drie-nul, een uitslag die enerzijds moeizaam vorm kreeg en die anderzijds meer dan verdiend was.

L.S.C. 1890 - V.E.N.O. 3-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 René Cnossen (60.), 2-0 Rik Jongstra (65.), 3-0 Noël Wever (85.)

Scheidsrechter: mevr. S. de Jong

Gele kaart: Daan Smit, Mark Hofstede (VENO)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Rodi de Boer, Bradley Steensma Allard Westerdijk (87. Serjan Dames) , Maarten Kingma, René Cnosseh, Patrick Zijda, Rik Jongstra (77. Brian Bok), Noël Wever en Jocelyn Haaima (77. Wytse Tjalsma)

Bron: https://pengel.weebly.com