LSC 1890 trapt na rust het gaspedaal in

Voortvarend

Die eerste helft begon overigens voortvarend. Na een tweetal corners was het bij de derde hoekschop raak, toen de bal door Tarik Bourakba opnieuw werd ingebracht en door een verdediger van Oerterp onhoudbaar van richting werd veranderd. Het publiek ging er aan de Leeuwarderweg eens goed voor staan, maar na de snelle openingstreffer liep het aan Sneker zijde minder soepel om maar niet te spreken van stroef, al werden LSC 1890 een aantal keren vanwege buitenspel teruggefloten en mocht Rik Jongstra later niet verder, omdat de bal over de achterlijn zou zijn geweest.



​Niet zorgvuldig

Bij die fluitsignalen kon men vraagtekens plaatsen. Bij een overtreding van centrale verdediger Rodi de Boer was daarentegen geen discussie mogelijk, waarna de toegekende vrije trap door doelman Jesse van Sermondt werd gepareerd. Het was één van de weinige keren dat de Sneker goalie in actie moest komen, want verder speelde het gebeuren zich vooral op de helft van Oerterp af. Daarbij ging LSC 1890 zoals hiervoor al werd vermeld, niet altijd even zorgvuldig te werk. Zo had Tom Doldersum na een prima actie geen goede voorzet in huis, kopte Douwe Wim Terpstra uit een corner naast en schoot René Cnossen na een solo-actie over.



Rebound

Kort daarop mislukte een poging van Terpstra om het gespikkelde monster weer voor de goal te koppen, waarna Doldersum en Bourakba er beide niet in slaagden om de bal van dichtbij binnen te werken. Nadat Van Sermondt aan de andere kant een schuiver onschadelijk had gemaakt, spatte een hard schot van Bourakba op de vuisten van doelman Marco Heeroma uiteen en na een voorzet van Jongstra eindigde een actie van de LSC-spits in het zijnet. Nadat een vrije trap van Cnossen te weinig vaart en richting had, was de richting bij een uithaal van Bourakba bijna perfect. Bijna, want de paal stond succes in de weg, maar de doelpoging zou door toedoen van Rodi de Boer alsnog in een successtory eindigen (2-0).



No-time

Die story werd in de eerste minuten van de tweede helft voortgezet, want nadat de bal na een slippertje van Van Sermondt van de Sneker doellijn werd gehaald, sloeg LSC 1890 in no-time drie keer toe. Eerst werd Rik Jongstra geen strobreed in de weg gelegd en nadat combinaties tussen Maarten Kingma en Bourakba met resp. een corner en een vangbal voor de keeper werden afgesloten, sloot Bourakba in minuut 55 een vrije trap af met al weer zijn tweeëntwintigste van het seizoen. Nog geen minuut na de 4-0 lag ook nummer vijf al in het mandje, toen Patrick Zijda na een aanval over veel schijven verwoestend hard uithaalde.



​Schiettent

Daarna was nog een aantal keren sprake van een schiettent. Bij een harde uithaal van Kingma ontbrak evenals bij een kopbal van Bourakba echter net de juiste richting, terwijl bij hoekschoppen van Jocelyn Haaima en Kingma eveneens een doeltreffend vervolg achterwege bleef. Alleen Haaima was in de slotminuten met een inzet op de lat nog een keer dicht bij een treffer, maar het halve dozijn zou uiteindelijk niet op het “denkbeeldige" scorebord verschijnen.



Ok met 5-0 liet de overwinning echter niets aan duidelijkheid te wensen over en met die zege bleef LSC 1890 dat komende donderdag in Leeuwarden de return van de klassieker afwerkt, voor wat betreft de titelstrijd bij koploper SV Epe op het vinkentouw.

LSC 1890 - Oerterp 5-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 eigen doelpunt (6.), 2-0 Rodi de Boer (45.), 3-0 Rik Jongstra (50.). 4-0 Tarik Bourakba (55.), 5-0 Patrick Zijda (56.)

Scheidsrechter: C. Marijt

Gele kaart: Rodi de Boer (LSC 1890), Jorrit Hijkema (Oerterp)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer. Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer (61. Rens Zwaagstra). Allard Westerdijk (61. Han Miedema), Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma, Rik Jongstra (76. Karsten Drent), Tarik Bourakba (83. Christiaan Koek) en Tom Doldersum (76. Jocelyn Haaima)

Bron: https://pengel.weebly.com/