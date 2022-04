LSC 1890 stuurt SC Emmeloord van het kastje naar de muur

Hectiek

​Bij LSC 1890 ontbrak Tom Doldersum en zijn vervanger Rik Jongstra zorgde aanvallende voor veel dreiging. Die was meteen vanaf het begin al groot en in de openingsfase deden ze voor de goal van SC Emmeloord dan ook een aantal hectische situaties voor. Met het nodige kunst- en vliegwerk wisten de gasten te overleven, maar de schadevrije periode zou slechts een kwartier duren. Toen schoot Noël Wever de bal hoog in de touwen. Wever was even later licht bij de tweede treffer, toen hij uit een corner snoeihard inkopte.



Uit het boekje

De reflex van Emmeloord-doelman Hans Portijk was echter uitmuntend en daarmee hield hij zijn ploeg in de wedstrijd. Niet voor lang, want bij de volgende Sneker aanval moest hij alsnog het hoofd buigen. De combinatie tussen Tarik Bourakba en Wever die uiteindelijk door Bourakba werd afgerond, was er één uit het welbekende boekje. Na die tweede treffer nam de Sneker activiteit af, al bleef LSC 1890 wel de gevaarlijkste ploeg. Bij een schuiver van Bourakba, een één-twee tussen Wever en Réne Cnossen alsmede bij een schot van laatstgenoemde (een afzwaaier) ontbrak echter de noodzakelijke precisie, terwijl Rik Jongstra vlak voor rust voor eigen eer en glorie ging, waar een voorzet wellicht een betere optie was geweest.



Handdoek

De polderbewoners kwamen na een snelle tegenstoot tot welgeteld één doelgerichte actie die door doelman Jesse van Sermondt werd gekeerd en in de tweede helft zou de ploeg van trainer Robert Staarman daar nog één aan toevoegen. Dat laatste gebeurde in een fase waarin SC Emmeloord al tegen een 7-0 achterstand aankeek. In de eerste minuten na rust was het namelijk prijsschieten aan de Leeuwarderweg. Twee minuten na de hervatting kopte Patrick Zijda de derde Sneker treffer tegen de touwen en even later werd een inzet van Bourakba onhoudbaar van richting veranderd, waarna aanvoerder René Cnossen “de trilogie” in de 51ste minuut voltooide en de 5-0 liet noteren.



​Daarmee wierp SC Emmeloord de handdoek in de ring. De honger van LSC 1890 was echter nog niet gestild. Op het uur werkten de bezoekers na een actie van Jongstra over links de bal andermaal in eigen doel en nog geen twee minuten later deed rechtsback Allard Westerdijk de zevende duit in “ut ponKje".



Rondo

Trainer Marcel Valk zou daarna bijna zijn halve elftal vervangen, maar dat had niet of nauwelijks effect op de suprematie van de blauwhemden. Integendeel, met de nieuwkomers leek het spel op een grote rondo waarbij de bal soms minutenlang van voet naar voet ging. Gescoord werd er echter niet meer, ook al omdat een vrije trap van Cnossen in de muur belandde, een inzet van Zijda niet meer dan een corner opleverde en Jan Wiebe Groninger bij zo’n beetje de laatste mogelijkheid zijn voet niet goed tegen de bal kreeg.



Komende vrijdag (Goede Vrijdag) komt LSC 1890 opnieuw in actie en wel tegen koploper SV Epe, dat gisteren al in actie kwam en in Leeuwarden met 4-1 van LAC Frisia 1883 won. De voorbeschouwing op die wedstrijd verschijnt woensdag op deze site.

LSC 1890 - SC Emmeloord 7-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Noël Wever (15.), 2-0 Tarik Bourakba (27.), 3-0 Patrick Zijda (47.), 4-0 e.d., (50.) 5-0 René Cnossen (51.), 6-0 e.d. (61.), 7-0 Allard Westerdijk (63.)

Scheidsrechter: O. Schoonderwoerd

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema (Aaron Brouwer). Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer. Allard Westerdijk (Rens Zwaagstra), Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma, Rik Jongstra (Jens Knoop), Noël Wever (Jan Wiebe Groninger) en Tarik Bourakba (Sergey van den Bosch)

Bron: https://pengel.weebly.com