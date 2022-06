LSC 1890 strandt in het zicht van de haven

Of die nederlaag te wijten was aan de onrust die de voorbije week op Het Sportpark zou hebben gespeeld, is lastig te duiden, maar dat LSC 1890 door de afwezigheid van Tarik Bourakba - hij viel in de rust in -, aanvoerder René Cnossen en Allard Westerdijk een klein jasje had uitgedaan, moge duidelijk zijn.

​

Tegen de verhouding

​Niettemin bouwden de blauwhemden met Rens Zwaagstra en Rik Jongstra als vervangers in de openingsfase van de allesbeslissende finale een overwicht op. Dat leverde naast een vrije trap eigenlijk maar één echte kans op. Die was voor Maarten Kingma die de bal na voorbereidend werk van Rik Jongstra naast schoof, waarna FVC een paar minuten na die mogelijkheid door toedoen van Wessel Oost een voorsprong nam.



LSC 1890 antwoordde na een voorzet van Noël Wever met een kopbal van Patrick Zijda, waarna Kingma na voorbereidend werk van Rik Jongstra met een schot en Terpstra met een kopbal voor rust nog twee doelpogingen aan het lijstje met Sneker activiteiten wisten toe te voegen. Die waren echter niet venijnig c.q. precies genoeg om de eerder opgelopen achterstand weg te werken en derhalve ging de formatie uit de Waterpoortstad met een 0-1 achterstand aan de thee en dat was gelet op het spelbeeld ietwat tegen de verhouding in..



Gouden wissel

Tijdens “het bakje pleur” besloot Valk om Jongstra door Bourakba te vervangen en dat zou een gouden wissel blijken. Nadat de eerste actie van de aanvaller nog onreglementair werd afgebroken en Tom Doldersum de daaropvolgende vrije trap over schoot, zette de invaller LSC 1890 in de 57ste minuut na een goed lopende aanval en na voorbereidend werk van Kingma namelijk met een intikker op gelijke hoogte.



Niet lang daarna kreeg Kingma een mogelijkheid - zijn derde van de middag - om de Snekers aan een voorsprong te helpen, doch hij stuitte daarbij op doelman Levi de Ron. Kort voor die mogelijkheid had Robin Hollander namens FVC met schot geprobeerd om de oude marge weer te herstellen. Die poging had echter een hoog opportunistisch gehalte en belandde ruim naast de Sneker veste. Na een iet al te sterk optreden van de Sneker defensies was de tweede poging van de zoon van echter meer precies en bovendien hard genoeg om doelman Jesse van Sermondt wel te passeren (1-2).



Beslist?

Met Jocelyn Haaima en Jens Knoop voor resp. Tom Doldersum en Rens Zwaagstra probeerde Valk zijn ploeg van nieuwe aanvallende impulsen te voorzien. Het pakte echter anders uit, want met nog iets minder dan een kwartier op de klok was de defensieve organisatie bij de blauwhemden even niet op orde en dat bood Guydeon Boomsma de gelegenheid om de bal bij de tweede paal tegen de touwen werken. Daarmee leek de wedstrijd beslist, maar vier minuten later bracht Noël Wever namens LSC 1890 na een door Terpstra doorgekopte bal de aansluiting tot stand en daarmee de spanning weer volledig terug.

.

Niet lang na de aansluitingstreffer kreeg LSC 1890 kort achter elkaar twee goede mogelijkheden om een er nog een verlenging uit te slepen, doch Wever en Bourakba slaagden er niet in om De Ron - een andere zoon van - nog een keer te passeren, waarna LSC 1890 na een overtreding op laatstgenoemde nog een strafschop claimde. Arbiter Wever zag er echter niks in en luttele tellen later spatte de Sneker promotiedroom definitief uiteen.

LSC 1890 - F.V.C. 2-3 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Wessel Oost (21.), 1-1 Tarik Bourakba (57.), 1-2 Robin Hollander (68.), 1-3 Guydeon Boomsma (76.), 2-3 Noël Wever (80.)

Scheidsrechter: M. Wever

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema, Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer, Aaron Brouwer, Maarten Kingma, Patrick Zijda, Rens Zwaagstra (71. Jens Knoop), Rik Jongstra (46. Tarik Bourakba/90.+1 Patrick Haitjema), Noël Wever en Tom Doldersum (71. Jocelyn Haaima)

Bron: www.pengel.weebly.com