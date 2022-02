LSC 1890 stelt zege pas in de slotfase veilig

SNEEK - In tegenstelling tot het treffen uit het seizoen 2019-2020 kostte het LSC 1890 vanmiddag meer moeite om Zuidwolde op de knieën te dwingen. Tot de slotfase kon het bij een 2-1 stand nog alle kanten op, maar toen stelde de formatie van trainer Marcel Valk middels twee treffers in twee minuten de zege definitief veilig.

“Stormachtige" start

De Snekers waarbij o.a. topscorer Tarik Bourakba en centrale verdediger Douwe Wim Terpstra op de bank plaatsnamen, kende onder stormachtige omstandigheden een stormachtige start. Na een goedlopende aanval liet Maarten Kingma namelijk al na vijf minuten de openingstreffer noteren.​ Wie gedacht had, dat LSC 1890 vervolgens zou doordrukken, kwam echter bedrogen uit. Alleen bij een vrije trap gingen in de Drentse zestien nog een keer de alarmbellen af, maar de inzet van Bradley Steensma werd geblokt en de daaropvolgende rebound van Kingma werd door de sluitpost van Zuidwolde gepareerd.

Mogelijkheden voor de gasten

De gasten kwamen er regelmatig gevaarlijk uit en na een klein kwartier werd de thuisclub bijna verrast. De inzet verdween echter net naast het Sneker doel. Na een klein half uur gebeurde hetzelfde met een poging van Tom Buitendorp die na matig ingrijpen van de Sneker defensie een behoorlijke kans kreeg en op het halfuur schoof Vincent Hulst bij de volgende mogelijkheid de bal eveneens naast het domein van doelman Jesse van Sermondt.

Korte vreugde

Dat domein kwam in de tweede helft minder vaak onder vuur te liggen en ook voor de goal van Zuidwolde klonken de sirenes aanvankelijk niet. Na iets meer dan twintig minuten kwam daarin verandering. Tom Doldersum leverde vanaf links echter een puike voorzet af, die door Rik Jongstra op fraaie wijze werd binnen geschoten (2-0). De vreugde over de verdubbeling van de marge was echter van korte duur, want binnen een paar minuten strafte de al genoemde Buitendorp aan de andere kant een verdedigende fout van de Snekers af.

Karakteristieke actie

Kort na die aansluitingstreffer bracht LSC 1890 met Douwe Wim Terpstra en Tarik Bourakba vers bloed binnen de lijnen en met name het inbrengen van laatstgenoemde zou de Snekers geen windeieren leggen, al viel het ei pas in de slotfase in het mandje. Nadat eerder een hard schot van aanvoerder René Cnossen de doelman van Zuidwolde de nodige problemen bezorgde en pogingen van Noël Wever en Maarten Kingma de eindstreep net niet haalden, liet Bourakba in de 83ste minuut met een karakteristieke actie zijn tegenstander zijn hielen zien om vervolgens de bal in de verre hoek te schuiven. Daarmee was de wedstrijd beslist en al helemaal, toen Maarten Kingma nog geen twee minuten later met zijn tweede van de middag de marge naar drie treffers tilde.

Met die overigens verdiende 4-1 overwinning blijft LSC 1890​ dat komende zondag in en tegen Dalen aantreedt, bij SV Epe op het vinkentouw. De Snekers hebben nu weer evenveel punten als de koploper die nog wel een wedstrijd moet inhalen.

​

LSC 1890 - Zuidwolde 4-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Maarten Kingma (5.), 2-0 Rik Jongstra (66.), 2-1 Tom Buitendorp (68.), 3-1 Tarik Bourakba (83.), 4-1 Kingma (85.)

Scheidsrechter: W. van der Kamp



Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema. Bradley Steensma (69. Douwe Wim Terpstra), Rodi de Boer, Allard Westerdijk, Maarten Kingma (86. Joran de Haan), René Cnossen, Patrick Zijda, Tom Doldersum (76. Rens Zwaagstra), Noël Wever (86. Patrick Haitjema) en Rik Jongstra (69. Tarik Bourakba)