LSC 1890 stelt in slotfase zege veilig

OERTERP- Als men de sheets van LSC 1890 vergelijkt met die van stadgenoot Sneek Wit Zwart legt, dan leverden de blauwhemden daar vanmiddag een keurige blauwdruk van af, althans cijfermatig. Nadat men evenals de zustervereniging van de Molenkrite de openingswedstrijd met 6-0 won, leverde het tweede optreden van de "oude dame" in en tegen Oerterp evenals dat van de wit-zwarten gisteren in Oudehaske een 4-1 overwinning op.

Op sportpark de Griene Greide bezorgde Noël Wever "the Blues" een droomstart, maar daarna stokte de Sneker productie, ook al omdat eerst Tarik Brouakba en later Patrick Zijda een behoorlijke kans liet liggen. Na de thee was Douwe Wim Terpstra dicht bij een verdubbeling van de marge, maar ook hij slaagde er met een kopbal niet in om de voorsprong te vergroten.

In plaats van 0-2 werd het na iets meer dan een uur spelen door toedoen van Joran Pultrum 1-1. Na die gelijkmaker stelde de ploeg van trainer Marcel Valk via treffers van Patrick Zijda en Tarik Bourakba echter snel orde op zaken, waarna aanvoerder René Cnossen na een hoekschop de eindstand op 1-4 bepaalde. Die laatste treffer had eigenlijk alleen statistische waarde, want op dat moment zaten de drie punten al lang en breed in de Sneker achterzak.



Daarin zitten door de overwinning op Oertper nu zes en daarmee deelt LSC 1890 dat komende zondag in Vollenhove bij VENO op bezoek gaat, in twee K de koppositie met SV Epe, dat een iets beter doelsaldo heeft dan de ploeg van trainer Marcel Valk (12-1 om 10-1).

Oerterp - LSC 1890 1-4 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Noël Wever (4.), 1-1 Joran Pultrum (63.), 1-2 Patrick Zijda (72), 1-3 Tarik Bourakba (76.), 1-4 René Cnossen (83.)

Scheidsrechter: A. Schram

Gele kaart: Lars Boonstra, Roland Haarsma (Oerterp)

Opstelling LSC 1890: Jesse Molenaar, Han Miedema, Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer, Allard Westerdijk, Rens Zwaagstra (73. Joran de Haan), René Cnossen, Patrick Zijda Tom Doldersum (73. Jocelyn Haaima), Noël Wever en Tarik Bourakba

Bron: https://pengel.weebly.com/