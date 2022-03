LSC 1890 spoelt teleurstelling met 8-2 overwinning weg

Twee aanvallen, twee goals

Bij de eerste twee Sneker aanvallen was van overschrijding daarentegen geen sprake en die leverden prompt twee treffers op Bij de eerste deponeerde Tarik Bourakba de bal tussen de achterste lijn en de keeper in waarna Noël Wever de bal in de linker bovenhoek tikte, en nadat Pesse een tegenstoot had geplaatst (redding Jesse van Sermondt) en Wever net niet bij een pass van Maarten Kingma kon, kopte Allard Westerdijk uit de daaropvolgende corner in precies dezelfde bovenhoek raak (2-0).



Vervolgens was de sluitpost van Pesse bij een diepe bal op Bourakba net op tijd en diezelfde keeper haalde bij een combinatie tussen Han Miedema, Bourakba en Kingma voor zijn ploeg opnieuw de kool uit het vuur. Dat vuur werd niet veel later opnieuw niet aangewakkerd, al scheelde het bij een krul van Bourakba verrekt weinig.



Afvallende ballen

In de daaropvolgende fase voerde LSC 1890 de combinaties soms te ver door, terwijl de pass door of achter de laatste lijn veel meer gevaar teweeg bracht, al werd dat een aantal keren door het vlaggetje in de kiem gesmoord en rees daarbij de hiervoor al genoemde twijfel. Niettemin reeg de thuisclub de mogelijkheden aaneen. Na een voorzet van Westerdijk kreeg Wever de bal met het hoofd echter niet tussen de palen en dat laatste lukte Bourakba na een bal over de hele van Tom Doldersum en een solo-actie ook niet. De afvallende bal kwam echter precies voor de voeten van Kingma terecht en even later was de derde Sneker treffer een feit.



Pesse kwam in die fase niet of nauwelijks in het stuk voor, maar Douwe Wim Terpstra leek de gasten met een balletje breed de helpende hand toe te steken. Het bleef echter zonder gevolgen, zulks in tegenstelling tot de volgende Sneker aanval, waarbij een voorzet in eerste instantie werd afgeslagen en waarbij Tom Doldersum de afvallende bal hard en laag inschoot (4-0). Dat leek ook de ruststand te worden, maar nadat een voorzet van de bezoekers nog in niemandsland belandde, kapte Jos van Vleuten bij de laatste actie van het eerste bedrijf zijn tegenstander uit en bracht hij de marge terug tot drie.



Twee aanvallen, geen goals

Onmiddellijk na de “Wiederanpfiff” van de uitstekende leidende “arbitster”, kopieerde Pesse bijna de Sneker droomstart uit de eerste helft. Met kunst en vliegwerk wisten Van Sermondt en de zijnen de bal bij een scrimmage weg te werken en even later vloog een inzet hard voorlangs de blauw-witte burcht. Voor hetzelfde geld hadden die twee aanvallen ook twee goals opgeleverd.



LSC 1890 antwoordde met een kans voor Bourakba. Na voorbereidend werk van Patrick Zijda was de inzet van eerstgenoemde eigenlijk een bal zonder ballen en toen hij even later wel dynamiet in zijn schoen bleek te hebben, verdween de bal ruim over. Nee, het was niet de middag van Bourakba en dat zou het ook niet meer worden, want even later kopte de topscorer in kansrijke positie naast.



Pengel

Kort daarop verspeelde aanvoerder René Cnossen de bal en dat leidde uiteindelijk tot een “pengel", waarbij doelman Van Sermondt voor een hoek koos en de bal door het midden ging. Daarmee stond exact dezelfde stand als in de heenwedstrijd op het bord, maar dat zou niet zo blijven. Drie minuten later tilde Kingma na een pass van Wever de marge namelijk weer naar vier en nadat Van Sermondt aan de andere kant bij een dot van een kans redding had gebracht, bracht Doldersum vanaf de achterlijn Wever in stelling en die tikte de bal tegen de touwen, al deed de aankondiger van de Hollandse nieuwe nog even een verwoede poging om de zevende op de zevende dag te annuleren.



De leidsvrouw negeerde het vlagsignaal terecht en zag vervolgens dat Wever zijn kwartet na een dieptepass volmaakte, waarna LSC 1890 in de slotminuten nog een paar mogelijkheden kreeg om de ton met haringen (lees: doelpunten) nog verder te vullen. Een pass van Wever was echter net te ver om doeltreffend uit te halen, terwijl een schot van invaller Rik Jongstra na aangeven van Cnossen net over het net verdween.



Dat kon de pret aan Sneker zijde echter niet drukken, want met deze toch wel eclatante 8-2 zege spoelde men niet alleen de teleurstelling van vorige week weg, maar gaf men ook aan klaar te zijn voor de topper tegen SV Epe, die komende donderdag in de "Blues-veste” aan de Leeuwarderweg wordt afgewerkt.

LSC 1890 - SV Pesse 8-2 (4-1)

Doelpunten: 1-0 Noël Wever (3.), 2-0 Allard Westerdijk (5.), 3-0 Maarten Kingma (35.), 4-0 Tom Doldersum (42.), 4-1 Jos van Vleuten (43.), 5-1 Wever (64.), 5-2 onbekende speler (67.-pen.), 6-2 Kingma (70.), 7-2 Wever (78.), 8-2 Wever (83.)

Scheidsrechter: mevr. S. de Jong

Gele kaart: Patrick Zijda (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema. Douwe Wim Terpstra (84 Bradley Steensma), Rodi de Boer (73. Aaron Brouwer). Allard Westerdijk (81. Patrick Haitjema), Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma, Tom Doldersum (84. Jens Knoop) , Noël Wever en Tarik Bourakba (81. Rik Jongstra)

Bron: https://pengel.weebly.com