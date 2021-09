LSC 1890 sluit poulefase in stijl af

Het spelbeeld was daarentegen identiek aan de eerste helft, toen LSC 1890 ook de betere ploeg was. Dat overwicht ging toen echter niet gepaard met goals en dat ondanks een handvol aan mogelijkheden. Zo lieten de Snekers in de openingsfase al een paar kansen liggen, waarna de thuisclub tegen de verhouding in de leiding nam. Een vrije trap werd over doelman Jesse Molenaar - de vervanger van de geblesseerde Jesse van Sermondt - tegen de touwen gewerkt. Vervolgens klopte LSC 1890 o.a. door kopballen van Noël Wever en Douwe Wim Terpstra een aantal keren op de deur. Die bleef uiteindelijk gesloten, al gebeurde dat soms met veel kunst- en vliegwerk en met assistentie op de doellijn.

Na de wisseling van speelhelft waarbij Rodi de Boer als vervanger van Bradley Steensma binnen de lijnen kwam, had Patrick Zijda de gelijkmaker op zijn schoen. De anders zo trefzeker middenvelder werkte de bal op een meter of twee van de goal echter over. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want vier minuten later verscheen het evenwicht toch op het bord, toen Noël Wever uit een vrije trap van Tarik Bourakba de bal binnen werkte.

Nadat Bourakba vervolgens in een één op één-situatie naliet om de tweede Sneker goal te maken, fungeerde Wever als doeltreffend eindstation van een goed lopende aanval waarbij het voorbereidende werk door Maarten Kingma en Tom Doldersum werd verzorgd. Nog geen vier minuten later zorgde diezelfde Wever met een fraaie goal voor de "voorbeslissing" en die kwam in de slotfase waarin Valk in alfabetische volgorde nog Rik Jongstra, Steven van der Zee en Rens Zwaagstra speeltijd gunde, niet meer in gevaar. Sterker nog, met een vrije trap was Tarik Bourakba nog een keer dicht bij de 1-4 en die hing in de slotfase sowieso meer en eerder in de lucht dan de aansluitingstreffer.



Met de meer dan terechte 1-3 zege sloot LSC 1890 de poulefase van de beker zoals hiervoor al werd vermeld, in stijl af en mag het zich gaan opmaken voor de loting van de eerste ronde van de Ko-fase. Voor het zover is, staat er echter nog een reeks competitiewedstrijden op de rol om te beginnen komende zondag, wanneer Drachten bij de ouverture van "La Liga" het sportpark aan de Leeuwarderweg aandoet.

G.A.V.C. - LSC 1890 1-3 (1-0)

Doelpunten: 1-0 (18.), 1-1 Noël Wever (51.), 1-2 Wever (68.), 1-3 Wever (72.)

Scheidsrechter: J. de Jong

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse Molenaar, Han Miedema (75. Steven van der Zee), Aaron Brouwer, Bradley Steensma (46. Rodi de Boer), Aaron Brouwer, Maarten Kingma, René Cnossen, Patrick Zijda (74. Rik Jongstra), Tom Doldersum (75. Rens Zwaagstra), Noël Wever en Tarik Bourakba

Bron: https://pengel.weebly.com/