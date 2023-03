LSC 1890 slaat tegen Zuidwolde opnieuw hard toe

Snelle beslissing

In de thuiswedstrijd was het halverwege al gedaan en bij de return in Zuid Drenthe eigenlijk al na een kwartier. Na zes minuten sloeg Rik Jongstra namelijk al de eerste bres in de Drentse verdediging en zeven minuten na de openingstreffer verdubbelde Maarten Kingma na goed druk zetten door Jocelyn Haaima de marge. Weer twee minuten later en dus binnen het kwartier was de wedstrijd beslist toen Kingma op aangeven van spits Noël Wever de bal op knappe wijze in de korte hoek “deponeerde”



Vervolgens rolde de ene na de andere Sneker aanval op het doel van doelman Wesley Steenbergen af en was het op zich een wonder, dat de Sneker productielijn enige tijd droog bleef staan. In minuut zevenendertig kwam daar echter verandering, toen Allard Westerdijk de bal uit een corner bij de tweede paal hard binnen kopte en daarmee naar even later bleek, de ruststand op 0-4 bepaalde..



Clean sheet

“Autist” Valk had in Zuid Drenthe zijn vaste “structuur” de wei ingestuurd. Geen moeilijk gedoe maar helderheid en dus nam Rens Zwaagstra andermaal de plek van de geschorte Patrick Zijda in. De jonge middenvelder moest halverwege echter plaats maken voor Patrick Haitjema. Dat leidde aan Sneker zijde even tot een mindere organisatie en bijna tot een tegentreffer. Die bleef op dat moment uit, maar met nog dik twintig minuten op de klok moest doelman Jesse van Sermondt na slordig uitverdedigen van zijn ploeggenoten alsnog zijn clean sheet inleveren.



Daniëls

De stand was toen inmiddels 0-5, want een minuut of acht eerder had Haitjema met een splijtende pass Haaima op pad gestuurd en die kun je in dergelijke situaties vaak wel om een boodschap sturen, iets wat overigens eveneens geldt voor Wever. Met nog iets meer dan een kwartier op de klok liet hij zijn tegenstander zijn hielen zien en had ook Steenbergen vervolgens geen antwoord op de fraaie uithaal van de “targetman" van LSC 1890. Daarmee was de koek nog niet op, want drie minuten voor tijd bekroonde Daan Daniëls zijn rentree met een treffer, waarmee de “comebackkid” de eindstand op 1-7 bepaalde.



Met die overwinning ging LSC 1890 dat afgelopen weekeinde al de tweede periodetitel voor zich opeiste, de concurrenten SC Emmeloord en Dalen voorbij en dat betekent dat LSC 1890 komende zondag tegen Drachten als koploper van de tweede klasse J aan de zeventiende speelronde begint.

Zuidwolde - L.S.C. 1890 1-7 (0-4)

Doelpunten: 0-1 Rik Jongstra (6.), 0-2 Maarten Kingma (13.), 0-3 Kingma (15.), 0-4 Allard Westerdijk (37.), 0-5 Jocelyn Haaima (61.), 1-5 Nico Schulting (69.), 1-6 Noël Wever (74.), 1-7 Daan Daniëls (86.)

Scheidsrechter: A. Wigchers

Gele kaart: -

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer (85. Colin Toebak), Bradley Steensma Rodi de Bier,, Allard Westerdijk , Maarten Kingma, René Cnossen, Rens Zwaagstra (46. Patrick Haitjema), Rik Jongstra (68. Brian Bok), Noël Wever en Jocelyn Haaima (68. Daan Daniëls)

Bron: https://pengel.weebly.com