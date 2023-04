LSC 1890 slaat aanval van EMMS op koppositie af

Twijfel

In de openingsfase waren de bezoekers min of meer gelijkwaardig aan de koploper uit Sneek en de eerste doelpoging kwam dan ook op naam van EMMS. Na een kort genomen hoekschop verdween de inzet echter recht in de handen van LSC-doelman Jesse van Sermondt, die even later bij een diepe bal op tijd en dus alert reageerde. Bij de derde aanloop van de roodhemden twijfelde de Sneker goalie tussen koppen en trappen en probeerde EMMS met een poging van afstand de score te openen. Die bal belandde echter naast de goal en dat was eerder ook het geval bij een schuiver van Rik Jongstra.



Geen effect

Nadat een pass van Patrick Zijda op Noël Wever goed verdedigd werd, werd diezelfde Jongstra bij de volgende veelbelovende Sneker "attack" onderuit getrokken. De boosdoener werd niet opgemerkt en kwam er zonder geel vanaf, waarna de vrije trap van Zijda in de muur belandde. Een volgende vrije trap sorteerde eveneens geen effect en dat was bij een strakke voorzet van Jocelyn Haaima vanaf rechts niet anders. Ook bij een mogelijkheid voor en een kopbal van EMMS uit een corner bleef het effect uit omdat Van Sermondt de kans tot corner verwerkte en vervolgens bij de kopbal op de juiste plaats stond.



"Hebertje"

Na een hoekschop aan de andere kant plaatste aanvoerder René Cnossen tot twee keer toe bij wijze van spreken zijn vinger aan de trekker. Beide keren vond de kogel niet de juiste richting en die vond Jongstra ook niet, toen hij door Cnossen werd bediend. Vervolgens resteerde na een pass van Wever op Jongstra onder de streep niet meer dan een corner. De situatie na die hoekschop werd door Maarten Kingma besloten met een mooi “Hebertje”, waarbij doelman Kevin Mepschen de bal met een uiterste inspanning uit de bovenhoek tikte. Het bleek echter slechts uittel van executie, want even later krulde Jongstra alsnog de 1-0 in de verre hoek.



Paal

Daarna hing er meer in de frisse lucht, maar bij een door Haaima teruggelegde bal was er net geen ruimte voor een schot en toen Cnossen een streep verzond, stond Mepschen “krek” op de juiste plek. Nadat aan de andere kant een vrije trap werd weggewerkt en een doelpoging na een niet al te beste trap van doelman Van Sermondt zo’n beetje bij de cornervlag belandde, produceerde Cnossen bij een gemakkelijk gegeven vrije trap niet meer dan een trainingsballetje. Wat dat betreft had de volgende poging van Haaima “meer ballen”. Na een prachtige actie stond de paal echter succes voor hem en LSC 1890 in de weg en dat succes kwam er bij een prachtig schot van Wever en een kopbal van Allard Westerdijk ook niet.



Net niet

Nadat een voorzet van de op rechts doorgebroken Patrick Zijda te hard was en Cnossen kort daarop net over de kruising schoot, blies scheidsrechter Knol voor de rust en die werd dus met een marginale voorsprong bereikt. Die voorsprong had voor de gemoedsrust wel wat hoger mogen zijn, vooral ook omdat de tweede helft duidelijk van een minder kaliber zou zijn. Na rust was het bij LSC 1890 namelijk toch vaak een kwestie van net niet. Daarbij was de grootste kans voor Jongstra, doch de vleugelflitser slaagde er bij een vrije doortocht niet in om zijn productie en die van de “the Blues" te verdubbelen. Dat laatste lukte Zijda met een kopbal ook niet en ook na een rush van Wever bleef de teller op één staan omdat de bal wel de keeper maar niet de doellijn passeerde.



Einde

Ondertussen schoof EMMS meer en meer op en kwam "de gedachte" over goed vallen steeds vaker uit de monden. Het werk dat Van Sermondt te verwerken kreeg, was echter niet al te moeilijk omdat de voorzetten veelal te scherp waren en omdat de inzetten van rood-witte makelij naast of over gingen. Zo leek een Sneker overwinning toch de meest waarschijnlijke optie en helemaal toen Cnossen de bal meekreeg en met een bekeken schuiver een einde aan de onzekerheid en aan “de gedachte" maakte.



Met die overwinning sloeg de ploeg van trainer Marcel Valk en zijn assistent Janco Croes de eerste aanval op de koppositie af. Er volgen er nog drie en de eerste daarvan is komende zondag, wanneer de koploper aan de Leeuwarderweg Sint Annaparochie ontvangt.

L.S.C. 1890 - E.M.M.S. 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Rik Jongstra (26.), 2-0 René Cnossen (83.)

Scheidsrechter: M.M. Knol

Gele kaart: René Cnossen (LSC 1890), Sebastiaan Kleinheerenbrink (EMMS)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Bradley Steensma (70. Rens Zwaagstra), Rodi de Bier, Allard Westerdijk , Patrick Zijda, Maarten Kingma (85. Joran de Haan), René Cnossen, Rik Jongstra (80. Patrick Haitjema), Noël Wever en Jocelyn Haaima (85. Daan Daniëls)

Bron: https://pengel.weebly.com