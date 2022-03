LSC 1890 schiet zichzelf in de voet

DRACHTEN - Als LSC 1890 al nog snode plannen had om de titelstrijd in de tweede klasse K spannend te maken, dan kunnen die na vandaag wel opgeborgen worden. De Snekers gingen bij hekkensluiter Drachten namelijk met 2-0 onderuit en schoten zichzelf daarmee op pijnlijke wijze in de voet.

LSC-aanvoerder René Cnossen gaf afgelopen vrijdag na de afsluitende training al aan dat hij er niet gerust op was. Dat gevoel werd vanmiddag dus werkelijkheid en dat had vooral te maken met de slordigheid c.q. het gebrek aan scherpte dat het spel van de ploeg van trainer Marcel Valk op sportpark De Peppel kenmerkte.

Kans op kans

​Zo creëerden de blauwhemden in de eerste helft kans op kans, maar bleef de trekker uiteindelijk onaangeroerd. Zo werd een vrije trap van de al genoemde Cnossen door de sterk spelende sluitpost van Drachten uit de kruising getikt en liet Patrick Zijda bij een kopkans na om de Sneker weer naast de thuisclub te brengen. Die had namelijk daarvoor bij zo’n beetje de eerste en enige mogelijkheid in de eerste helft door toedoen van Martijn Mozes de leiding genomen. Die leiding had overigens des LSC’s kunnen zijn, maar een treffer van “the Blues” vond in de ogen van de arbitrage geen genade.

Zelfde laken en pak

De tweede helft was min of meer van hetzelfde laken en pak en zou uiteindelijk een nagenoeg perfect blauwdruk van de eerste helft opleveren. LSC 1890 bleef kansen creëren, maar had of problemen met de afronding (o.a. Tarik Bourakba), of vond de al genoemde en uitstekende spelende doelman van Drachten op zijn weg.

"Als je zelf niet scoort, dan doet de tegenstander dat wel”, luidt een oude voetbalwet en die wet trad ook nu in werking, want vlak voordat de tweede helft door midden werd geknipt, knipte Jeffrey Mast de Sneker hoop op een resultaat door. Het leidde bij de mediaman van de Snekers met de tweet “twee kansen, twee doelpunten” blijkbaar tot ongeloof en dat ongeloof nam alleen maar verder toe omdat LSC 1890 kansen en vaak ook nog eens opgelegde bleef missen.

Niet genoeg

En als je kansen blijft misse, dan ......... gaat de tegenstander er met de poet vandoor en blijf jezelf met lege handen achter. Die lege handen hadden qua positionering geen gevolgen, maar de achterstand op SV Epe nam wel toe tot negen punten en dan heb je alleen aan twee overwinningen op die koploper niet meer genoeg..

Drachten - LSC 1890 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Martijn Mozes (25.), 2-0 Jeffrey Mast (65.)

Scheidsrechter: J. Wolthof

Gele kaart: Jort Velzing (Drachten), Noël Wever, Han. Miedema, Tarik Bourakba (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema. Bradley Steensma (80, Lennart Landstra), Martijn Zwaga, Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma, Tom Doldersum, Noël Wever en Tarik Bourakba

Bron: https://pengel.weebly.com/