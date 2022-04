LSC 1890 raapt veel eieren op

ZUIDWOLDE- Als doelpunten van chocola waren, dan was LSC 1890 gistermiddag hoogstwaarschijnlijk behoorlijk misselijk geworden. De Snekers stopten er in en tegen Zuidwolde namelijk maar liefst acht in het mandje en sloten het dubbele Paasprogramma dankzij onder meer een puntgave hattrick van Maarten Kingma af met een eclatante 1-8 overwinning

Bij LSC 1890 ontbrak spits Noël Wever die afgelopen vrijdag geblesseerd uitviel. Zijn vervanger heette toen Tom Doldersum en die verving ook in Zuidwolde de Sneker aanvalsleider. Voor de rest hield trainer Marcel Valk alles bij het oude.

Mooie gelijkmaker

Het begin had ook overigens veel weg van het oude, want net als in een aantal eerdere wedstrijden in dit seizoen lag slordig balverlies op het middenveld ten grondslag aan een tegentreffer. Die kwam na een snelle omschakeling op naam van Tom Buitendorp. Daarna was het echter vooral LSC 1890 dat de eieren opraapte. Daar zaten een aantal zeer mooi beschilderde kunstwerkjes tussen, waaronder de gelijkmaker van Patrick Zijda die vanaf een meter of 25 met een geplaatst schot de gelijkmaker op fraaie wijze binnen schoot.



Kingsize Kingma

De volgende treffer deed daar qua schoonheid nauwelijks voor onder, want het lobje van Maarten Kingma was eveneens “extraordinaire". Dat gebeurde een minuut na de gelijkmaker en weer vier minuten later benutte de middenvelder een rebound, waarna Kingsize Kingma vrijwel onmiddellijk na de spelhervatting zijn puntgave hattrick voltooide. Daarmee was de koek nog niet op, want vijf minuten voor de “teatime” zette Tarik Bourakba - hij schijnt in de belangstelling van een BVO te staan - zijn handtekening onder de vijfde Sneker treffer.

Met Patrick Haitjema voor Allard Westerdijk begonnen de “Königsblauen” aan het tweede bedrijf, dat uiteindelijk minder spectaculair zou verlopen, al viel er vanuit Sneker perspectief nog meer dan genoeg te genieten. Zo maakte Rik Jongstra nadat er eerst vanwege buitenspel nog een streep door de zesde treffer ging, na dik twintig minuten op aangeven van de inmiddels ingevallen Lennart Landstra het halve dozijn vol en kort daarop deed Bourakba zijn tweede duit in het zakje.



​De LSC-school

Landstra is één van de exponenten van de LSC-school en uit diezelfde school maakten later met Karsten Drent en Victor Andringa opnieuw twee jonkies hun debuut. Die school lijkt onuitputtelijk te zijn, want met enige regelmaat duiken er nieuwe namen In het eerste elftal van "the Blues” op en de hiervoor genoemde “leerlingen" zagen, dat Zijda na een goedlopende aanval - met opnieuw Landstra als aangever - in navolging van Bourakba zijn tweede van de middag liet noteren en daarmee naar even later bleek, de eindstand op 1-8 bepaalde.

Met die mand vol eieren nam LSC 1890 de koppositie over van SV Epe, dat op tweede Paasdag niet in actie kwam. Komende zondag verschijnt de grootste concurrent van de kersverse koploper echter wel binnen de lijnen en dan neemt LSC 1890 het op het sportpark aan de Leeuwarderweg op tegen VENO, één van de drie ploegen die de Snekers dit seizoen een nederlaag wist toe te brengen.

Zuidwolde - LSC 1890 1-8 (1-5)

Doelpunten: 1-0 Tom Buitendorp (4.), 1-1 Patrick Zijda (18.), 1-2 Maarten Kingma (19.), 1-3 Kingma (23.), 1-4 Kingma (25.), 1-5 Tarik Bourakba (40.), 1-6 Rik Jongstra (67.), 1-7 Bourakba (70.), 1-8 Zijda (85.)

Scheidsrechter: J. Wenting

Gele kaart: Bastin Steenbergen (Zuidwolde)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema (75. Karsten Drent). Douwe Wim Terpstra (65. Rens Zwaagstra), Rodi de Boer. Allard Westerdijk (46. Patrick Haitjema), Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma, Rik Jongstra (75. Victor Andringa), Tarik Bourakba en Tom Doldersum (65. Lennart Landstra(



Bron: https://pengel.weebly.com/