LSC 1890 pakt op de eerste herfstdag de eerste oogst

Beter lot

​Valk ​moest het in Leeuwarden zonder routinier Rodi de Boer doen en verder had de oefenmeester Martin de Haan naar de beloften terug verwezen. Hun vervangers Per Eggens en Bradley Steensma moesten daarnaast met Allard Westerdijk - hij verving Wytse Tjalsma - een andere spits in stelling brengen. Dat lukte niet echt en pas tegen het einde van het eerste bedrijf kreeg LSC 1890 zijn eerste kans en wat voor één. De verwoestende uithaal van Jocelyn Haaima belandde echter op de paal maar had zonder meer beter lot verdiend. Aan de andere kant had het mooie geluid van trillend aluminium trouwens ook al een keer geklonken. het duel tussen Blauw Wit ’34 en LSC 1890 was namelijk nog maar een paar minuten onderweg, toen LSC-doelman Jesse van Sermondt hulp van de lat kreeg.



Tweede seizoenstreffer

Na vijfenveertig minuten kwam een einde aan 'het experiment' met Westerdijk als diepste spits. Hij werd vervangen door Brian Bok, de maker van de enige Sneker treffer tot nu toe en ooit bij de JO19 de beste speler van de vermaarde LSC Classics. De nieuwe aanvalsleider zag dat zijn ploeg bij het begin van het tweede bedrijf een paar keer dicht bij een doelpunt was. Na een hoekschop verdween een poging van Eggens echter over en even later werd een inzet van Rik Jongstra gekeerd. Daarmee bleef een tweede seizoenstreffer uit, waarna Blauw Wit ’34 in de omschakeling voor gevaar zorgde.



Reddende engel

Niet lang daarna moest Maarten Kingma zich laten vervangen. De ploeg van Martijn Barto en oud LSC-trainer Bert Hollander wist daarvan echter niet te profiteren en kwam niet tot scoren. Ook in minuut tweeënzeventig kreeg men de nul niet van het bord omdat Van Sermondt e bal op fraaie wijze uit de kruising haalde. Daarmee trad de Sneker goalie als reddende engel op en legde hij het al juichende thuispubliek het zwijgen op. Datzelfde publiek zou in het verdere verloop van de wedstrijd ook niet meer aan juichen toekomen, omdat Eggens in de slotfase bij een uitgespeelde kans de rol van engel van Van Sermondt overnam en de bal over de Sneker goal werkte.



Daardoor - en ondanks een toegevoegde tijd van een minuut of tien - bleef het bij een Frits van Turenhoutje oftewel nul-nul. Daarmee haalde LSC 1890 zoals hiervoor al werd vermeld, op de eerste echte herfstdag van 2023 dus de eerste oogst binnen. De Snekers die komende zaterdag voor de beker in Burdaard tegen de lokale Èf Céé in actie komen, staan nu met één uit drie op plek elf.

Blauw Wit ‘34 - L.S.C. 1890 0-0

Scheidsrechter: B. Nigro

Gele kaart: Patrick Haitjema (LSC 1890)

​Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Per Eggens, Bradley Steensma, Rens Zwaagstra, Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma (64, Karsten Drenth), Rik Jongstra (79. Daan Daniëls), Allard Westerdijk (46. Brian Bok) en Jocelyn Haaima (90. Patrick Haitjema)

Bron: https://pengel.weebly.com/