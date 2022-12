LSC 1890 ontsnapt tegen Dalen twee keer

Afvallende ballen

Onder die lampjes greep de ploeg van trainer Marcel Valk meteen vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief. Veel uitgespeelde mogelijkheden leverde dat niet op en bij die die zich wel aandienden, was veelal sprake van een afvallende bal. Zo ook toen Allard Westerdijk het belangrijkste attribuut op de pantoffel nam of toen Maarten Kingma nadat doelman Rick Braam de bal had weggebokst, het vijandige doel bestookte. Later toen de keeper van de Drenten een voorzet maar half wegwerkte, kreeg LSC 1890 zijn grootste kans. De inzet vanuit de draai van Jocelyn Haaima werd echter geblokt en niet lang daarna schoot Patrick Zijda in de rebound over.



​Slordig

Dat gebeurde na een fase waarin het spel aan Sneker zijde slordig en daardoor rommelig was. In die fasen lieten de bezoekers een paar keer hun tanden zien, al bleek het onder de streep om niet meer dan een melkgebit te gaan. Zo verdween de bal nadat een verre ingooi was doorgekopt en LSC 1890 “het leder” onvoldoende wegwerkte, ruim over. Even later toen Dalen opnieuw een doelpoging waagde, was het verschil tussen bal en lat weliswaar een stuk kleiner maar nog altijd bijna een meter, waarna Dalen tegen het einde van de eerste helft nog een keertje voor gevaar zorgde.



Het schot was “letztendlich” een gemakkelijke prooi voor doelman Jesse van Sermondt en die had daarvoor waargenomen dat een veelbelovende Sneker aanval vanwege hands van Kingma door de arbiter werd beëindigd. Vervolgens was een krul van Rik Jongstra richting de rechter bovenhoek te ruim bemeten, maar op slag van rust kwam dezelfde speler een stuk dichterbij en belandde de bal op het dak van het doel.



Buitencategorie

De tweede helft begon met een pittige overtreding op Rik Jongstra, waarna vleugelaanvaller Haaima de angel uit een Drentse tegenstoot haalde. Vervolgens bracht een rush van dezelfde speler geen rendement met zich mee en dat kwam ook niet bij een schot en bij een steekbal op Noël Wever op tafel, al ging het daarbij om niet meer dan een halve mogelijkheid. Nee, dan was die aan de andere kant groter want daarbij was zonder meer sprake van de buitencategorie. Van Sermondt hield de bal echter tegen en dat deed ie later na een snel genomen vrije trap nog een keer, waarna de rebound naast zijn doel belandde.

Hele belangrijke

Het was duidelijk dat de tweede helft meer Dalen te zien gaf, al bleven de echte pieken mede door het goede werk van Rodi de Boer uit. Trouwens ook aan de andere kant bleven de pieken bij pogingen van afstand van Patrick Zijda, Noël Wever en René Cnossen uit, waardoor nul-nul steeds meer de uitslag leek te worden. Totdat Wever de bal in de 86ste minuut meegaf aan Jocelyn Haaima en die de bal vervolgens beheerst langs Braam tikte. Het was de eerste geslaagde actie van de vleugelaanvaller, maar wel een hele belangrijke want daarmee ontsnapte LSC 1890 aan puntverlies.



Even later leek Haaima na een schuiver in de rebound ook de 2-0 te maken. Door de verdubbeling van de marge ging om onduidelijke reden echter een streep, waarna bal bij zo’n beetje de laatste aanval van de wedstrijd via de binnenkant van beide staanders van de Sneker goal het veld weer inrolde. Die wonderbaarlijke carambole leverde geen treffer op en daarmee ontsnapte LSC 1890 in de slotseconden voor de tweede keer aan puntverlies.

​

LSC 1890 - Dalen 1-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Jocelyn Haaima (86.)

Scheidsrechter: W.G. Nigro

Gele kaart: -

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Rodi de Boer, Bradley Steensma, Allard Westerdijk, Maarten Kingma (88. Christiaan Koek), René Cnossen, Patrick Zijda, Rik Jongstra (78. Patrick Haitjema), Noël Wever en Jocelyn Haaima (88. Brian Bok)

Bron: https://pengel.weebly.com