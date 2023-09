LSC 1890 ondanks nederlaag nog in de race

nederlaag tegen de ploeg van de derde sluis was overigens geen schande, want Jubbega bracht met o.a. Henrico Drost, Jacco Kuiper en de gebroeders Mark en Stefan Westra nogal wat kwaliteit op de been en dan deed de aan de hamstring geblesseerde Max Houtkoop nog niet eens mee. Trouwens ook bij LSC 1890 ontbrak met Brian Bok, Aaron Brouwer, Jesse van Sermondt en Allard Westerdijk een aantal spelers op het appèl.



Vijf tegen drie

Daar was in den beginne overigens weinig van te merken. LSC 1890 voetbalde vrolijk mee en na een rush van Jubbega over links, deed Rik Jongstra namens de thuisclub hetzelfde met - onder druk van Wytse Tjalsma - eveneens een hoekschop tot gevolg. Met die hervatting had de doelman van Jubbega toch enige moeite en dat herhaalde zich, toen de bal opnieuw werd ingebracht. Nadat even later een diepe bal op Jongstra (te) lastig was, volgde bij een counter een vijf tegen drie situatie. Met een uiterste krachtsinspanning werd de angel uit die tegenstoot gehaald. Daar had meer ingezeten en dat was bij de volgende aanval van Jubbega niet anders, al gingen de credits daarbij ook naar doelman Jesse Molenaar.



Wereldgoals

De keeper speelde even later te zacht in, waardoor Nick Kuiper er tussen kon komen en Kuipers uithaal op de lat uiteen spatte. Dat gebeurde nadat het storende werk van Jocelyn Haaima aan de andere kant tot balverlies leidde en René Cnossen na een voorzet van Jongstra de afvallende bal over schoot. Cnossen begon na iets meer een half uur op de rand van de zesstien aan een actie en schoot de bal vervolgens snoeihard in het dak van het doel. Het was een wereldgoal en datzelfde etiket werd een minuut voor rust ook op de gelijkmaker van Jacco Kuiper (stijf in het kruis) geplakt.



Alarmfase één

Daarvoor had Jubbega met een strak schot (net naast) ook al een waarschuwing afgegeven en kort na de gelijkmaker was in de Sneker zestien twee keer sprake van alarmfase één. Beide keren liep het goed af, zulks in tegenstalling tot één van de eerste aanvallen na de thee. Daarbij wist Molenaar de eerste poging nog onschadelijk te maken, maar toen de bal opnieuw werd ingebracht en Jetse Tuithof inkopte, moest de goalie alsnog buigen. Vanaf dat moment speelde het spel zich voornamelijk op de Sneker helft af, al kreeg Haaima nog wel een behoorlijke kans en zorgde met name Jongstra nu en dan voor lucht.



Herkansing

Een diepe bal van Rodi de Boer was te ruim bemeten, waarna diezelfde De Boer de bal verspeelde en Jubbega na een corner twee kansen kreeg. Daarbij bleef de 3-1 zowel bij een poging vanuit de draai als bij een kopbal uit. Het beide scheelde beide keren niet meer dan een half metertje, waarna een aarzeling van Molenaar tot een nieuwe kans leidde. De goalie herstelde zich ten koste van een corner die evenals een vrije trap (in de muur) niets opleverde. Bij de volgende poging van Jubbega was het echter wel raak toen een inzet in eerst instantie werd gebracht en Kevin van den Belt een herkansing kreeg.



Tergend langzaam rolde de bal in de verre hoek en na een vrije trap en een gekraakt schot van De Boer had het even later ook zo maar 1-4 kunnen zijn. Het aluminium was LSC 1890 echter opnieuw gunstig gezind, waarna de Sneker goal in de slotminuut nog een keer onder vuur kwam te liggen. Het bleef echter bij 1-3 en met dat resultaat is Jubbega zeker van een plek. in de kokertje, terwijl LSC 1890 dat komende zaterdag de poulefase afsluit met een uitwedstrijd tegen Zeerobben, daarvoor ook nog steeds in de markt is.

L.S.C. 1890 - Jubbega 1-3 (1-1)

Doelpunten: 1-0 René Cnossen (34.), 1-1 Jacco Kuiper (44.), 1-2 Jetse Tuithof (47.), 1-3 Kevin van den Belt (80.)

Scheidsrechter: J. Boerema

Gele kaart: Bradley Steensma (LSC 1890)

​Opstelling LSC 1890: Jesse Molenaar, Martin de Haan (73. Karsten Drenth), Bradley Steensma, Rodi de Boer, Rens Zwaagstra (46. Patrick Haitjema), Aaron Brouwer, Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma (73. Daan Daniëls), Rik Jongstra, Wytse Tjalsma (78. Ilias Bourakba) en Jocelyn Haaima



Bron: https://pengel.weebly.com/