LSC 1890 neemt lastige hindernis

Twee-één

LSC 1890 begon met Bradley Steensma op de plek die normaliter door Rens Zwaagstra wordt bezet, terwijl Jens Knoop in de middelste linie de afwezige aanvoerder René Cnossen verving. Knoop viel al voor rust met een blessure uit en werd vervangen door Karsten Drent. De stand was toen inmiddels 2-1, want eerder had de thuisclub door toedoen van Marco Hartman en Niek Brinkman een 2-0 voorsprong genomen en had de ploeg van trainer Marcel Valk middels een treffer van de al genoemde Kingma de aansluiting tot stand gebracht.



Gevaarlijk

Voor die aansluiting was de formatie uit de Waterpoortstad ook al een paar keer gevaarlijk geweest, maar bij een inzet van Jocelyn Haaima stond de staander Sneker succes in de weg en na een prachtige actie van spits Noël Wever stuitte het spelattribuut via de onderkant van de lat en de rug van doelman Robin Ian Okken weer het veld in. Aan de andere kant voorkwam zijn collega i.c. Jesse van Sermondt met een prima redding dat de thuisclub met een nog grotere voorsprong richting de thee ging.



Rechtsgeldig

Niet lang na de wisseling van speelhelft kwam LSC 1890 op gelijke hoogte, doch de goal vond in de ogen van de arbitrage vanwege buitenspel geen genade. Onterecht, aldus de twitteraar van de “Traditionsverein” met de gekleurde bril, die even later alsnog melding van een rechtsgeldig doelpunt kon maken. Dat kwam op naam van Kingma die na een voorzet van Rik Jongstra doelman Okken voor de tweede keer het nalijken gaf. Het was overigens niet meer dan terecht, want LSC 1890 markeerde na de aarzelende start meer en meer de piketpaaltjes.



Hattrick

Nadat Wever verzuimde om LSC 1890 op voorsprong te zetten en de thuisclub aan de andere kant rakelings over schoot, werd de aalvlugge Rik Jongstra binnen de beruchte lijnen onderuit gelopen en verdween het gespikkelde monster op de op elf meter gelegen stip. Kingma voltrok het vonnis en voltooide daarmee zijn hattrick, al was het geen onvervalste. Daar kon men bij LSC 1890 echter niet om malen en zeker niet nadat men de spannende slotfase schadevrij was doorgekomen. Zonder verdere schade bleef LSC 1890 dat komende zondag een thuiswedstrijd tegen VENO afwerkt, in het spoor van de koploper en stegen de Snekers naar plek drie.

SV Pesse - L.S.C. 1890 2-3 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Marco Hartman (4.), 2-0 Niek Brinkman (11.), 2-1 Maarten Kingma (32.), 2-2- Kingma (61.), 2-3 Kingma (76.-pen.)

Scheidsrechter: G.G. van Driel

Gele kaart: Frank Priet, Ingmar Reinders, Milan Kolen (SV Pesse,) Maarten Kingma, Karsten Drent (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Rodi de Boer, Bradley Steensma (56. Rens Zwaagstra), Allard Westerdijk, Maarten Kingma, Jens Knoop (19. Karsten Drent), Patrick Zijda, Rik Jongstra (80. Ruben van der Zee), Noël Wever en Jocelyn Haaima (80. Brian Bok)

Bron: https://pengel.weebly.com