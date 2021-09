LSC 1890 na zege op Nijland gekwalificeerd

NIJLAND- De kwalificatie voor de KO-fase van het bekertoernooi zat er na de eclatante 5-0 zege op Balk al aan te komen, al lag de definitieve bevestiging nog niet in de bus. Gister in de late namiddag liet de equipe van trainer Marcel Valk die echter bezorgen door op het Sportpark Zweitse Huitema in Nijland de lokale en jubilerende voetbaltrots dankzij treffers van Tarik Brouakba (3x), Tom Doldersum (2x) en René Cnossen met 6-0 te verslaan.

Valk had ten opzichte van het duel met Balk zijn achterste lijn op een aantal plekken gewijzigd en had op het middenveld een plek ingeruimd voor Maarten Kingma. Voor het overige draafden de bekende namen op en van hen deden met name Tarik Bourakba en Tom Doldersum van zich spreken. Beide verschenen in die volgorde op het scorebord, terwijl laatstgenoemde na een dik half uur Brouakba met een puntgave assist in staat stelde om zijn tweede van de middag tegen de touwen te werken. Nadat Bourakba niet veel later nog een dot liet liggen, eiste Doldersum vlak voor rust nog een keer de hoofdrol voor zich op, toen hij na een listig overstapje van Noël Wever eveneens zijn tweede "zaterdagmiddaghit" liet noteren.

Na de thee

Na de thee namen de Sneker de voet van het gaspedaal, al deed aanvoerder René Cnossen met de 5-0 nog wel redelijk snel een duit in het zakje. Dat zakje werd vervolgens nog één keer gevuld en wel door Tarik Bourakba die daarmee zijn vervalste hattrick en het halve dozijn volmaakte. Daarbij bleef het, maar dat was voor LSC 1890 dat in de tweede helft met Rik Jongstra, Sander Koning, Lennard Landstra, Douwe Wim Terpstra en Rens Zwaagstra vijf wissels binnen de lijnen bracht, ruimschoots voldoende om voor het eerst sinds jaren zoals hiervoor al werd vermeld, een bevestiging voor de KO-fase van de beker te ontvangen.



Komende zondag sluit LSC 1890 de poulefase van de beker in Grou af. Op sportpark Meinga wacht dan om 14.30 uur GAVC dat nu nog als klasgenoot van "the Blues" te boek staat en dat na dit seizoen evenals "Tradtionsverein" LAC Frisia 1883 horizontaal naar de zaterdag overstapt.

Nijland - LSC 1890 0-6 (0-4)

Doelpunten: 0-1 Tarik Bourakba (25.), 0-2 Tom Doldersum (32.), 0-3 Bourakba (37.), 0-4 Doldersum (42.), 0-5 René Cnossen, (52.) 0-6 Bourakba (65.)

Scheidsrechter: M. Schuurman

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema, Aaron Brouwer, Brandley Steensma, Allard Westerdijk, Maarten Kingma, René Cnossen, Tom Doldersum, Noël Wever en Tarik Bourakba - wisselspelers: Rik Jongstra, Sander Koning, Lennard Landstra, Douwe Wim Terpstra en Rens Zwaagstra,

Bron: https://pengel.weebly.com/