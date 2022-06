LSC 1890 na verlenging naar finale play offs

De overwinning van “the Blues” had meer voeten in de aarde dan die van FVC, want de formatie van trainer Marcel Valk had een verlenging nodig om de Drenten op de knieën te dwingen. Dat die verlenging er kwam mocht René Cnossen zichzelf aanrekenen. De LSC-captain was vlak voor tijd namelijk niet doortastend genoeg waardoor invaller Boris Rasevic uiteindelijk van dichtbij de gelijkmaker kon intikken.



"Hoeveul kaansen mutte jou hewwe?"

Er waren trouwens meer “schuldigen” aan de extra tijd, want bij de 0-1 van Mike Duinkerken greep de Sneker defensie inclusief keeper Jesse van Sermondt niet resoluut genoeg in en bij diverse kansen stond het vizier van de blauwhemden niet in de beste stand. Zo kon Allard Westerdijk kort na de 0-1 een terugspeelbal niet tot doelpunt promoveren en schoot Douwe Wim Terpstra even later een strafschop veel te slap in. Vervolgens tikte WKE-doelman Wim Kok op fraaie wijze een al even fraaie inzet van Patrick Zijda onder de lat vandaan, waarna Allard Westerdijk uit de daaropvolgende corner rakelings over kopte en Maarten Kingma tot twee keer toe een mogelijkheid onbenut liet. Dat leidde achter de goal tot de opmerking “hoeveul kaansen mutte jou hewwe”.



Mogelijkheden genoeg

Die opmerking was niet vreemd, want LSC 1890 kreeg voor rust voldoende mogelijkheden om langszij en zelfs op voorsprong te komen, al liet ook WKE zich in diezelfde tijdspanne niet onbetuigd. Zo had LSC-keeper Jesse van Sermondt veel moeite met een pegel met stuit, kopte Cnossen uit de daaropvolgende hoekschop op de eigen dwarsligger en dwong WKE vlak voor het rustsignaal de Sneker goalie na een uitbraak over rechts nog een keer tot een redding.



Kopie

​De tweede helft was nog maar koud onderweg, toen LSC 1890 de eerste, de beste mogelijkheid gelijk wist te benutten. De totstandkoming was min of meer een kopie van de openingstreffer met dien verstande, dat deze keer de WKE-defensie inclusief doelman Kok niet echt bij de les was en linksbuiten Allard Westerdijk het vonnis voltrok. ​De gasten probeerden de oude marge meteen weer te herstellen, maar Van Sermondt hield zowel bij een kopbal als bij een schot zijn doel schoon, waarna zowel een vrije trap van Drentse als één van Friese makelij geen effect sorteerde, al had Kok wel problemen met die van LSC 1890 en wel vanwege een zeer lastige stuit.



Opnieuw geknoei

Vervolgens daalde de activiteit terwijl die van de arbiter die tot dan bijna alles toeliet, omgekeerd evenredig toenam. Er moest dan ook opnieuw geknoei aan te pas komen om het net opnieuw te doen trillen. Kort nadat Valk zijn complete voorste lijn van "het ijs” had gehaald, ging de achterhoede van de oranjehemden opnieuw in de fout en dat bood Rik Jongstra bij zo’n beetje zijn eerste balcontact de gelegenheid om middenvelder Kingma in stelling te brengen (2-1). Dat leek ook de eindstand te worden, totdat Cnossen in de slotminuten zoals hiervoor al werd vermeld, iets te flegmatiek te werk ging en daarmee alsnog de verlenging inluidde.



Bourakba

In het eerste deel van die verlenging bleef het op en neer gaan en kregen beide ploegen een paar halve kansjes, waarbij de grootste voor Tarik Bourakba was. Zijn puntertje was na een mooie solo echter net niet zuiver genoeg om de “oude dame” opnieuw aan de leiding te brengen. Niet lang nadat beide ploegen voor de laatste keer van speelhelft waren gewisseld, had de topscorer van de Snekers echter meer succes. Doelman Kok slaagde er niet in om een inzet voldoende weg te werken waarna Bourakba de rebound van dichtbij tegen de touwen kopte.



Nadat Van Sermondt aan de andere kant tot twee keer toe de gelijkmaker van het bord hield, sloeg de Sneker aanvalsleider een minuutje of tien later nog een keer toe, toen Cnossen hem met een fraaie pass - de aanvoerder maakte zijn fout daarmee meer dan goed - diep stuurde en Bourakba alleen voor Kok opdook (4-2). Met nog een minuut of drie op de klok was de plek in de finale daarmee wel veilig gesteld, terwijl de naam van de komende tegenstander toen al iets meer dan een half uur op het monumentale sportpark aan de Leeuwarderweg rond zong.

LSC 1890 - W.K.E. ’16 4-2 n.v. (0-1)

Doelpunten: 0-1 Mike Duinkerken (10.), 1-1 Allard Westerdijk (47.), 2-1 Maarten Kingma (76.), 2-2 Boris Rasevic (89.), 3-2 Tarik Bourakba (108.), 4-2 Bourakba (117.)

Scheidsrechter: M. Boekholt

Gele kaart: Noël Wever, Aaron Brouwer (LSC 1890), Brian Haak, Lorenzo Hindriks (WKE ’16)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema, Douwe Wim Terpstra (118. Bradley Steensma), Rodi de Boer, Aaron Brouwer (89. Rens Zwaagstra) Maarten Kingma (112. Jens Knoop), René Cnossen, Patrick Zijda, Allard Westerdijk (75. Tarik Bourakba), Noël Wever (75. Jocelyn Haaima) en Tom Doldersum (75. Rik Jongstra)



Bron: www.pengel.weebly.com