LSC 1890 na één helft al klaar met Zuidwolde

De echte scherpte ontbrak in het tweede bedrijf, omdat de thuisclub met een 5-0 voorsprong op zak niet meer zo nodig hoefde en omdat de opponent - ondanks de mindere scherpte aan Sneker zijde - niet bij machte was om het de opponent echt moeilijk te maken. Dat laatste deed LSC 1890 voor rust wel, want de Snekers legden de bezoekers uit Drenthe op de pijnbank en dat 45 minuten lang.



Wever

Al in de vijfde minuut leidde die exercitie tot de openingstreffer toen Jocelyn Haaima een schuiver losliet en Noël Wever met een overstapje voor verwarring in de defensie van Zuidwolde zorgde. Amper een minuut later speelde Wever opnieuw een hoofdrol, maar deze keer zou het geen treffer opleveren.. Na een voorzet van Rik Jongstra kopte de spits namelijk net over, waarna LSC 1890 iets wegzakte. Zo leverde een steekpass op Patrick Zijda slechts een corner op en was een vrije trap van de voet van Wever niet meer dan een trainingsballetje. Vervolgens verwerkte doelman Wesley Steenbergen een inzet van Jongstra tot hoekschop en bracht dezelfde sluitpost na het nodige kap- en draaiwerk van Maarten Kingma opnieuw redding.



Snel

Na een klein half uur was er echter geen houden meer aan, toen Kingma een voorzet van Jongstra van dichtbij binnen tikte. Vervolgens ging het snel, want nog geen vijf minuten later stond Wever bij een nieuwe voorzet van Jongstra op de juiste plek en bij het naderen van de slotfase van de eerste akte strafte diezelfde Wever gerommel in de vijandelijke defensie resoluut af. Daarmee was de koek nog niet op, want op slag van rust zette Haaima zijn handtekening onder treffer nummer vijf. Het was een fantastische uithaal en mede daardoor keek het publiek reikhalzend uit naar "langs de lijn-deel twee”.



Niet meer zo scherp

Het werd echter een helft die men net zo goed schriftelijk had kunnen afdoen. Bij LSC 1890 was men zoals hiervoor al werd vermeld, lang niet meer zo scherp als voor rust en het weerwerk van Zuidwolde bleef ook na rust ondermaats, al waren een paar pogingen van Drentse makelij niet helemaal van gevaar ontbloot. Dat laatste gold ook voor twee aanvallen van de thuis spelende club. Bij de eerste was de voortzetting echter niet nauwkeurig genoeg en bij de tweede hield die het midden tussen een voorzet en een doelpoging. Of met andere woorden, het was van beide niks, zulks in tegenstelling tot een lob van Maarten Kingma.



Tikje

Die viel net voordat Valk begon te wisselen net achter de lat neer, waarna Jongstra na een goede aanname nog een keer dichtbij treffer nummer zes was. De inzet in de korte hoek werd door Steenbergen tot corner verwerkt en die belandde vervolgens in de grijpgrage handen van de Drentse keeper. Vervolgens was een tikje van aanvoerder René Cnossen in de richting van Wever niet hard genoeg en kreeg LSC 1890 na een tikje op de rand van de zestien een vrije trap. Die door Zijda genomen free kick werd door de muur een tikje van richting veranderd, maar bracht verder niets teweeg.



Bij LSC 1890 was toen inmiddels Benemedou Dembele in de ploeg gekomen en na een inzet van een andere invaller i.c. Wytse Tjalsma gaf hij een paar minuten voor het einde van de regulier bij de rebound het beslissende tikje. Daarmee voldeed LSC 1890 toch nog enigszins aan de wens van haar supporters, al hadden die er bij "langs de lijn-deel twee” liever nog een paar meer gezien.

L.S.C. 1890 - Zuidwolde 6-0 (5-0)

Doelpunt: 1-0 Jocelyn Haaima (5.), 2-0 Maarten Kingma (26.), 3-0 Noël Wever (38.), 4-0 Wever (42.), 5-0 Haaima (45.), 6-0 Benemedou Dembele (86.)

Scheidsrechter: N . Beerens

Gele kaart: Wytse Tjalsma (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: ​Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Rodi de Boer (65. Brian Bok), Rens Zwaagstra, Allard Westerdijk, Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma (75. Benemedou Dembele), Rik Jongstra (85. Tristan Bron), Noël Wever (85. Wytse Tjalsma) en Jocelyn Haaima (75. Patrick Haitjema)

Bron: https://pengel.weebly.com