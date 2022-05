LSC 1890 moet ommelandse route nemen

Om de koppositie over te nemen en de titel te pakken, had de formatie van trainer Marcel Valk moeten winnen en eerlijk gezegd mochten de Snekers vanmiddag het minst aanspraak op de overwinning maken. De thuisclub was de betere van de twee titelkandidaten, al had de openingstreffer van de Snekers - een getoucheerde inzet van Noël Wever - wel even het effect van een mokerslag, te meer omdat die vlak voor rust en dus op een voor Epe zeer ongunstig tijdstip viel.



Beperkt

De hiervoor genoemde doelpuntenmaker produceerde in de openingsfase in kansrijke positie niet meer dan een rollertje en verder bleef de Sneker dreiging in de eersteviojfenveertig minuten beperkt tot een kopbal van Douwe Wim Terpstra (over). De thuisclub zorgde daarentegen met een aantal inzetten, waaronder een fraaie volley van Luke Berkhoff voor meer reuring, maar slaagde er voor rust niet in om LSC-doelman Jesse van Sermondt te passeren. De Sneker sluitpost hield ook in de openingsminuten van het tweede bedrijf met een fraaie redding zijn doel schoon, maar moest drie minuten later alsnog de bal uit het mandje halen toen Henk Slot uit een hoekschop namens SV Epe fraai raak kopte.



Niet groot genoeg

Weer drie minuten later had René Cnossen de 1-2 op de schoen. Zijn poging verdween echter langs de voor hem verkeerde kant van de paal, waarna Valk met Tarik Bourakba en Rik Jongstra probeerde om zijn aanval van nieuw elan te voorzien. Het effect was echter niet al te groot, al kreeg LSC 1890 - eerder ontsnapten de Snekers aan een achterstand - wel een paar halve kansjes. Die bleken echter niet groot genoeg om de zege alsnog voor zich op te eisen en SV Epe trok uiteindelijk dan ook de voor hen gunstige 1-1 stand redelijk gemakkelijk over de streep.



Ommelandse route

Met die stand hield de ploeg van trainer Martijn de Haas LSC 1890 dus achter zich en dat is met het oog op de prestaties van zijn ploeg met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voldoende voor de schaal, terwijl LSC 1890 als winnaar van de tweede periode de ommelandse route moet nemen en daarbij met SC Stadspark mogelijk op een oude bekende stuit (de Groningers versperden een paar jaar geleden voor “the Blues” ook al eens de weg naar de eerste klasse) .

SV Epe - LSC 1890 1-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Noël Wever (44.), 1-1 Henk Slot (53.)

Scheidsrechter: K.F. Molenaar

Gele kaart: onbekende speler, Stefan Lokhorst, Jorn van Zuuk, onbekende speler (SV Epe), Tarik Bourakba, Patrick Zijda, Noël Wever, Martijn Zwaga (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema (83. Martijn Zwaga). Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer, Aaron Brouwer, Maarten Kingma, René Cnossen (87. Joran de Haan), Patrick Zijda, Allard Westerdijk (68. Rik Jongstra), Noël Wever en Tom Doldersum (58. Tarik Bourakba)