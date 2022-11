LSC 1890 moet genoegen nemen met gelijkspel in Drachten

DRACHTEN - De winst lag binnen handbereik voor LSC 1890, maar in de slotfase ging het mis voor de Snekers. Bij een vrije trap randje 16 meter in de 90e minuut had LSC onvoldoende antwoord en kwam tegenstander Drachten in de rebound langszij. Eindstand 2-2.

LSC 1890 keek al na 10 minuten spelen tegen een achterstand aan, maar kwam via een treffer van Maarten Kingma snel weer terug. In de tweede helft was het opnieuw Kingma die LSC 1890 op voorsprong bracht. Een voorsprong die de Snekers uiteindelijk dus niet over de eindstreep konden trekken. Met een overwinning hadden de Snekers de koppositie over kunnen nemen van het verrassende Odeholtpade, dat in Slagharen met 3-1 onderuit ging tegen EMMS. Met het gelijkspel in Drachten is LSC 1890 nu op 1 punt genaderd van de koploper in de 2e klasse J.

Komende zondag is de topper in 2J. Op het Leeuwarder Sportpark treft LSC 1890 dan Oldeholtpade en kan het bij winst alsnog de koppositie overnemen.