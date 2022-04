LSC 1890 maakt met een dozijn een kwartet vol

Bij LSC 1890 ontbraken Han Miedema en Noël Wever​ vanwege blessures op het appèl. De eerste werd vervangen door Aaron Brouwer, terwijl Valk voorop evenals afgelopen maandag koos voor het trio Rik Jongstra, Tarik Bourakba en Tom Doldersum.



In de tang

​Laatstgenoemde zorgde in het begin voor de meeste Sneker dreiging, maar het leverde geen doelrijpe kansen op. De eerste ontstond pas na enige tijd en na een voorzet van Maarten Kingma op Tarik Bourakba. De opnieuw ingebrachte bal werd vervolgens ternauwernood door doelman Peter de Boer over de lat werd getikt, waarna Bourakba op aangeven van Kingma de paal trof en Rik Jongstra na een mooie actie van Doldersum de volgende Sneker aanval net niet wist te verlengen. Niet veel later produceerde aanvoerder René Cnossen niet meer dan een schotje, maar desondanks was volstrekt helder dat LSC 1890 de opponent uit Vollenhove volledig in de tang had.



Gerepareerd

Die had tot dan toe nog geen enkele kans gehad, maar sloeg bij de eerste, de beste mogelijkheid wel toe. Doelman Jesse van Sermondt wist bij een counter de eerste inzet nog te keren, maar moest bij de rebound van Frank Post het antwoord schuldig blijven. Het antwoord van LSC 1890 zou echter snel volgen, want nadat Bourakba na een pass van Rodi de Boer eerst nog de andere De Boer op zijn weg vond, sloeg de aanvalsleider van de blauwhemden na een voorzet van Rik Jongstra toe, al had ook hij daarbij een herkansing nodig.



Nadat Van Sermondt aan de andere kant een vrije bal pardoes in de voeten van de tegenstander schoof en met een inzet in het zijnet met de schrik vrijkwam, kreeg de sluitpost van VENO nog net een hand achter een inzet van Jongstra, waarna de bal voor de voeten van Kingma terechtkwam. De meeste spelers hadden in die situatie zelf geschoten, maar de middenvelder behield het overzicht en passte op Bourakba en even later was de schade gerepareerd (zie onderstaande foto’s).



​Net niet

Die reparatie had voor rust nog een keurmerk kunnen krijgen, maar na een voorzet van Doldersum belandde een inzet van Kingma net niet tussen de palen. Net niet zou vervolgens ook heel lang het verhaal van de tweede helft zijn. Daarin reeg LSC 1890 de kansen aanéén, maar ontbrak vaak de finesse en een enkele keer ook het geluk. Zo verdween een inzet na een goed uitgespeelde aanval een aantal keren over of naast, zoals bij een 100%-kans voor Rik Jongstra.



Het net niet-verhaal ging vervolgens vrolijk verder, want ook bij kopballen van Douwe Wim Terpstra en van Patrick Zijda ontbrak uiteindelijk de juiste richting, terwijl de bal bij een actie van Jongstra maar net naast de paal belandde. Niet veel later werd een afvallende bal die door Kingma prima werd ingeschoten, door De Boer uit de bovenhoek getikt en zo bleef VENO in de wedstrijd, al wist men in het tweede bedrijf zo goed als niks uit te richten.



Eindelijk

Met nog tien minuten op de klok brak LSC 1890 dan de ban, toen Patrick Zijda als eindstation van een mooie aanval met Kingma en Bourakba als “supporting actors” de 1-3 binnen schoof. Een dikke minuut later hinderde Zijda de Vollenhover opbouw en werkte Bourakba op aangeven van Jongstra de vierde Sneker treffer tegen de touwen. Daarmee was niet alleen de wedstrijd beslist, maar kwam er ook een einde aan het nerveuze geschuifel van LSC-coryfee Dick Brouwer en aan diens gedachte, dat de bal aan de andere kant maar één goed hoeft te vallen.

LSC 1890 - V.E.N.O. 4-1 (2-1)

Doelpunten: 0-1 Frank Post (24.), 1-1 Tarik Bourakba (34.), 2-1 Bourakba (42.), 3-1 Patrick Zijda (81.), 4-1 Bourakba (83.)

Scheidsrechter: dhr. Struis

Gele kaart: Douwe Wim Terpstra, Tarik Bourakba (LSC 1890), Wim Schuttenbelt, Frank Post, Bas Smit (VENO)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer. Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer. Allard Westerdijk (87. Karsten Drenth), Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma (87. Victor Andringa), Rik Jongstra (85. Lennart Landstra), Tarik Bourakba (85. Patrick Haitjema) en Tom Doldersum (65. Rens Zwaagstra)