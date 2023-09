LSC 1890 loopt over SC Bolsward heen

Pikstart

Grote man aan Sneker zijde was Rik Jongstra die in de eerste helft een hattrick scoorde. De linker vleugelaanvaller was een ware plaag voor de ploeg van trainer Dick Schuurman en was al in de openingsminuut na een passeeractie dicht bij de openingstreffer. Vier minuten later was van "dicht bij” echter geen sprake meer, want toen vond Jongstra op aangeven van Jocelyn Haaima wel het net. Het was zoiets als een pikstart en die zou in de openingsfase nog mee kleur krijgen. In de twaalfde minuut nam Jongstra bij de nul-twee van spits Wytrse Tjalsma de voorbereiding voor zijn rekening en op het kwartier soleerde hij volledig op eigen kracht naar de nul-drie.



​Trilogie

Die bal viel via de binnenkant van de paal binnen terwijl LSC 1890 onmiddellijk na hervatting goed weg kwam toen een doelpoging van de thuisclub op de doellijn bleef steken en er uiteindelijk bij de eerste serieuze aanval niet meer dan een hoekschop overbleef. Die bracht echter niets in het laatje, zulks in tegenstelling tot de volgende inzet van Jongstra die na ene half uur spelen met een schot vanaf de rand van de zestien zijn trilogie voltooide. Het was het laatste Sneker wapenfeit in een eenzijdige eerste helft, waarin SC Bolsward vlak voor de thee middels een niet al te harde kopbal nog even van zich deed spreken.



Voor de statistieken

De tweede helft zou vanuit Sneker perspectief minder spectaculair zijn en na een klein uur spelen verscheen SC Bolsward ook op het bord. Het kon de squadra uit Watergate City niet verontrusten en al helemaal niet, toen Haaima een kwartier voor tijd de oude marge weer in ere herstelde en de 1-5 liet noteren. Het was evenals de treffer van de thuisclub eigenlijk een doelpunt voor de statistieken en dat gold in niet minder mater voor de tweede treffer van de ploeg uit de Hanzestad die door middel van een eigen inzet tot stand kwam.



Aan de overwinning van LSC 1890 deed laatstgenoemde goal niets af en met die zege zijn “the Blues” in ieder geval goed aan de poulefase begonnen. Die fase wordt komende zondag op prime-time oftewel normale tijd vervolgd, want dan staat namelijk aan de Leeuwarderweg de ontmoeting met klasgenoot Jubbega op het programma.

SC Bolsward - L.S.C. 1890 2-5 (0-4)

Doelpunten: 0-1 Rik Jongstra (5.), 0-2 Wytse Tjalsma (12.), 0-3 Jongstra (17.), 0-4 Jongstra (30.), 1-4 onbekende speler (58.), 1-5 Jocelyn Haaima (75.), 2-5 eigen doelpunt (85.)

Scheidsrechter: P.M.T.P. Souhuwat

Gele kaart: Bradley Steensma (LSC 1890)

​Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Martin de Haan (Joran de Haan), Bradley Steensma (Jens Knoop), Rodi de Boer (Rens Zwaagstra), Aaron Brouwer, Patrick Zijda, René Cnossen (Ilias Bourakba), Jocelyn Haaima, Rik Jongstra (Maarten Kingma), Wytse Tjalsma en Patrick Haitjema

Bron: https://pengel.weebly.com/