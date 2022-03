LSC 1890 lijdt pijn bij zwaarbevochten zege

SNEEK - Hoewel LSC 1890 de confrontatie met LAC Frisia 1883 in zijn voordeel beslechtte, deed de overwinning ook pijn. Dat had te maken met de gele kaarten die arbiter Eerhart aan Rodi de Boer en Douwe Wim Terpstra gaf. In beide gevallen was dat er namelijk één teveel, waardoor beide steunpilaren vroegtijdig mochten vertrekken en komende zondag bij de topper tussen “the Blues” en SV Epe ontbreken.

Snelle voorsprong

De toeschouwers - en zeker die met een voorliefde voor blauw - kwamen al vroeg aan hun trekken. In minuut vijf speelde Han Miedema namelijk rechtsbuiten Tarik Bourakba vrij en met een diagonale schuiver gaf de rechtsbuiten doelman Mitchell Timmer het nakijken. Niet lang daarna werd een inzet van Tom Doldersum gekraakt en na een vrije trap van diezelfde Doldersum kreeg Bourakba zijn voet niet goed tegen de bal. Vervolgens maakten de aanvallers van de thuisclub bij de volgende aanval een klassiek fout door op één lijn te staan, waardoor het aantal afspeelpunten werd beperkt.

Minder nauwkeurig

Niettemin leek er voor de Snekers geen vuiltje aan de lucht, maar de opbouw c.q. uitverdediging werd minder zorgvuldig en daardoor kregen de gasten een aantal keren de kans om voor dreigend voor doelman Jesse van Sermondt op te duiken. Mede door goede werk van de goalie die later zou uitgroeien tot “man of the match”, liep de thuisclub daarbij geen averij op. LSC 1890 vergat in die fase echter om te voetballen en kwam niet of nauwelijks meer in de buurt van de goal van Timmer, terwijl zijn collega zich bij een vrije trap en een schuiver moest strekken om de gelijkmaker van het bord te houden. Ook bij het begin van het tweede bedrijf stond Van Sermondt een aantal keren in het middelpunt van de belangstelling, maar steeds weer kwam de Sneker goalie zonder kleerscheuren uit de strijd.

Kansen

Vervolgens zag hij, dat zijn meer aanvallend ingestelde collega’s tot drie keer toe een 100% kans lieten liggen. Eerst slaagde Noël Wever er niet in om Timmer voor de tweede keer te passeren, waarna de herkansing van Maaarten Kingma van de lijn werd gehaald. Vervolgens kreeg Bourakba de bal ook al niet langs Timmer, waarna de rebound recht in de grijpgrage handen van de Leeuwarder keeper belandde.

​Daarmee verzuimde LSC 1890 om de marge te vergroten, iets wat even later echter alsnog geschiedde.

Nadat Bourakba net binnen de zestien licht in de rug werd geduwd, kregen de Snekers een strafschop en die beslissing was enigszins discutabel. Douwe Wim Terpstra had daar echter geen boodschap aan en schoot vanaf elf meter feilloos binnen.

Lof

Niet lang na de 2-0 bracht Valk met Martijn Zwaga een verdediger in en schoof hij Rodi de Boer door naar het middenveld. Die wijziging zou echter maar kort renderen, want kort daarop zag De Boer voor de tweede keer geel en tot overmaat van ramp brachten de bezoekers even later ook nog eens de aansluiting tot stand, al werd die treffer vanwege de schoonheid ook door de harde kern van de Sneker “Traditionsverein” lof toegezwaaid.

​Die lof was echter minder groot, toen de arbiter na een vrije trap aan de Leeuwarders een “pengel” gaf en tegelijk Douwe Wim Terpstra zijn tweede gele kaart voor hield. Na de commotie ontpopte Van Sermondt zich als penaltykiller en definitief tot “man of the match", terwijl het voor LSC 1890 met nog een man minder nog meer een kwestie van houden en keren werd. Dat lukte overigens wonderwel. Enerzijds omdat Rik Jongstra en Maarten Kingma heel af en toe voor wat lucht wisten te zorgen en anderzijds omdat LAC Frisia 1883 niet al te gehaaid met de overtalsituatie omging. Het personele surplus leverde de Leeuwarders dan ook niet meer dan anderhalve kans op en beide keren belandde de bal in de handen van "the man of the match”.

Daardoor bleef het bij 2-1 en dat stemde iedereen met een voorliefde voor blauw tevreden, al voelde men ook tegelijk ook de pijn, omdat men volgende week in de wedstrijd van de waarheid tegen koploper SV Epe zoals hiervoor al werd vermeld, met Rodi de Boer en Douwe Wim Terpstra niet over twee steunpilaren kan beschikken.

LSC 1890 - LAC Frisia 1883 2-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Tarik Bourakba (5.), 2-0 Douwe Wim Terpstra (64.-pen), 2-1 Given Pool (70.)

Scheidsrechter: J.W. Eerhart

Gele kaart: René Cnossen (LSC 1890), Stefan Efdé, Given Pool (LAC Frisia 1883)

Rode kaart (2x geel): Rodi de Boer, Douwe Wim Terpstra (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema. Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer, Allard Westerdijk, Patrick Zijda, René Cnossen, Rens Zwaagstra (46. Maarten Kingma), Tom Doldersum (65. Martijn Zwaga), Noël Wever (80. Bradley Steensma) en Tarik Bourakba (73. Rik Jongstra)