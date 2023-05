LSC 1890 lijdt nipte nederlaag in onderhoudend potje

Voor het open trekken van die registers had trainer Marcel Valk twee wijzigingen doorgevoerd. In de achterste lijn nam Bradley Steensma de plek in van Rens Zwaagstra en voorin werd Patrick Haitjema op de positie van Jocelyn Haaima geposteerd. Voor de rest verscheen LSC 1890 met de vertrouwde namen aan de aftrap.



Vroege tegentreffer

​Die namen moesten al vroeg een tegentreffer incasseren, want al in minuut negen nam de thuisclub uit een corner een voorsprong. Vervolgens was Noël Wever met een snoeihard schot op de onderkant van de lat dichtbij de gelijkmaker en de thuisclub dichtbij de verdubbeling van de marge, toen een inzet bij een tegenstoot eveneens door de dwarslat werd tegen gehouden. Dat gebeurde in een fase waarin het spel continue op en neer ging en waarin Dalen nog een keer een behoorlijke mogelijkheid kreeg om de voorsprong uit te breiden. Die werd echter niet benut, waarna Rik Jongstra in een één op één-situatie met doelman Rick Braam naliet om LSC 1890 op gelijke hoogte te brengen.



Niet buigen

De sluitpost van Dalen voorkwam vroeg in de tweede helft met zijn benen nog een keer dat Rodi de Boer zijn eerste van het seizoen maakte en die verscheen later in het tweede bedrijf ook niet in de annalen, omdat de centrale verdediger - na een dot van een kans voor Jongstra - een rebound naast de vijandelijke veste werkte. Het was opnieuw een opwindend moment in een zeer opwindend potje voetbal waarbij beide ploegen tot het gaatje gingen en waarbij geen van beide wou buigen.



Toch was er aan het einde van de rit één die moest buigen en dat was LSC 1890. De formatie van trainer Marcel Valk slaagde er namelijk niet meer in om de vroege tegentreffer te nivelleren en om de ongeslagen status van na de winterstop te behouden. Voor de “oude dame" had de nederlaag geen consequenties, maar doordat SC Emmeloord thuis tegen Oldeholtpade niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel, steeg Dalen wel van plek vier naar plek twee.

Dalen - L.S.C. 1890 1-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 onbekende speler (9.)

Scheidsrechter: S. Aalders

Gele kaart: Ruben Sinnema (Dalen)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Brandley Steensma, Rodi de Boer (77. Wytse Tjalsma), Allard Westerdijk , Patrick Zijda, Maarten Kingma, René Cnossen (65. Joran de Haan), Rik Jongstra (83. Serjan Dames), Noël Wever en Patrick Haitjema (65. Jocelyn Haaima)