LSC 1890 laat kostbare punten liggen

BEILEN - In de voorbeschouwing op de krachtmeting met Beilen werd al gerept over een lastig potje en dat werd het ook, al leek daar in de eerste helft nog geen sprake van. Toen nam LSC 1890 door toedoen van Bradley Steensma een voorsprong, maar de formatie van trainer Marcel Valk wist die op sportpark Noordwest uiteindelijk niet over de streep te trekken.

Overwicht

Het betekende zuur en duur puntverlies, want bij een zege in en tegen Beilen hadden “the Blues" zich naast SC Emmeloord aan kop van de tweede klasse J gevestigd. Dat leek in de eerste helft ook te gaan gebeuren, want de bezoekers domineerden het gebeuren. Dat leverde aanvankelijk niet meer dan een aantal hoekschoppen op, maar na dik twintig minuten betaalde het overwicht zich uit, toen Bradley Steensma na knap voorbereidend werk van Jocelyn Haaima de openingstreffer tegen de touwen werkte.



Slordig

Daarmee leek LSC 1890 op weg naar drie punten, maar na de nul-één van de centrale verdediger werd het niveau er niet beter op en in het tweede bedrijf zelfs ronduit slordig. Dat bood de thuisclub een groter aandeel en dat leidde tot mogelijkheden voor hekkensluiter uit Drenthe. Een kopbal miste de Sneker goal slechts op centimeters en even later voorkwam doelman Jesse van Sermondt met een goede ingreep dat de ploeg van trainer Robert Bos langszij kwam.



Aankondiging

Die werd echter steeds gevaarlijker en de hiervoor omschreven mogelijkheden bleken dat ook een opmaat voor wat zou komen, al kreeg Maarten Kingma nog wel een grote kans om de magere marge te verdubbelen. De schuiver van de middenvelder verdween echter voorlangs, zulks in tegenstelling tot de volgende inzet van Bas Wijmenga. Die plofte namelijk tegen de touwen en daarmee kondigde het zure en dure puntverlies zich al aan. René Cnossen probeerde die aankondiging bij wijze van spreken nog te verscheuren, maar het schot van de aanvoerder werd door een verdediger van de thuisclub van de doellijn gehaald.



Derhalve bleef het bij 1-1 en daarmee lieten de Snekers niet alleen twee kostbare punten liggen, maar verzuimden ze zoals hiervoor al werd vermeld, ook om zich naast SC Emmeloord aan de kop van de ranglijst te nestelen. Om dat na de vergetelheid te spelen, moeten de mannen van de Leeuwarderweg die op dinsdag 28 februari a.s. bij en tegen Sneek Wit Zwart een oefenwedstrijd afwerken, wachten tot 12 maart wanneer HODO uit Hollandscheveld op bezoek komt.