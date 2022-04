LSC 1890 kruipt dichterbij

Sta in de weg

In de voorbeschouwing op de wedstrijd was al gemeld dat GAVC de laatste wedstrijden in goede doen was en punten bijeen sprokkelde. Tegen LSC 1890 kwam daar weer eentje bij. Dat was enerzijds het gevolg van het feit dat de “oude dame” evenals in een aantal eerdere wedstrijden op vreemde bodem, ook in Grou een behoorlijk aantal mogelijkheden onbenut liet en anderzijds omdat de sluitpost van de Grouster club regelmatig de sluitpost van een Sneker aanval of met andere woorden, een te grote sta in de weg was.



LSC 1890 kwam er maart niet doorheen en toen de bal niet lang na rust na een overtreding van centrale verdediger Douwe Wim Terpstra op de stip verdween en Guido Cnossen de thuisclub op 1-0 zette, gingen de gedachten toch even uit naar de middagen in Vollenhove, Dalen en Drachten, toen LSC 1890 ondanks een overwicht en een karrenvracht aan kansen puntloos de terugreis moest aanvaarden.



Gelijkmaker

Zover kwam het deze middag niet, want tien minuten na de openingstreffer trok Tom Doldersum met een schot uit de tweede lijn de stand weer gelijk. Verder kwam LSC 1890 niet, al probeerde trainer Marcel Valk in de slotfase met Rik Jongstra en Lennart Landstra nog wel iets te forceren. Het leverde echter geen rendement op en derhalve lieten de blauwhemden twee kostbare punten liggen. Dat deed naar later bleek echter niet heel veel pijn, omdat de lijstaanvoerder opnieuw onderuit ging en LSC 1890 toch dichterbij kwam, al was het zoals hiervoor al werd vermeld, wel een kwestie van kruipen.



Niettemin is het gevecht om de schaal vanuit Sneker perspectief nog steeds behapbaar en wellicht kan LSC 1890 komende zondag, wanneer SC Emmeloord op bezoek komt en SV Epe bij LAC Frisia 1883 op bezoek gaat, opnieuw dichterbij kruipen, al zou een stap ook heel erg mooi zijn.

G.A.V.C. - LSC 1890 1-1 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Guido Cnossen (52.-pen.), 1-1 Tom Doldersum (62.)

Scheidsrechter: P. van Veen

Gele kaart: Roy van der Berg, Stan van der Berg, Guido Cnossen, Jens van der Heide, Rob de Jong, Gerko van Klinken (GAVC), Han Miedema (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema. Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer. Allard Westerdijk, Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma, Tom Doldersum (75. Lennart Landstra), Noël Wever en Tarik Bourakba (75. Rik Jongstra)

Bron: https://pengel.weebly.com