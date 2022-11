LSC 1890 krijgt tikje in Slagharen

Het was al bekend dat Patrick Zijda als gevolg van de rode kaart die hij tegen Oldeholtpade opliep, moest toekijken en aan de lijst met afwezigen werd ook de naam van Noël Wever toegevoegd. De spits die vorige week geblesseerd uitviel, bleek onvoldoende hersteld en dus moest de trainer van de Blues in meerdere linies de gereedschapskist uit de schuur halen. Zijda’s plek werd ingenomen door Joran de Haan en up-front koos de oefenmeester voor Brian Bok.



Afgestraft

Laatstgenoemde kreeg ook de eerste mogelijkheid, maar na een combinatie met Maarten Kingma werd Bok’s inzet van de lijn gehaald. Niet veel later kreeg de nieuwe aanvalsleider na een voorzet van Jocelyn Haaima een nieuwe mogelijkheid, maar de bal ging er opnieuw niet in. Niets wees op dat moment in de richting van een lastig middagje, totdat de verdediging van de Snekers bij wijze van spreken “besloot” om de thuisclub een handje te helpen. Tot twee keer toe greep de blauw-witte defensie niet adequaat in en evenzo vele malen werd die omissie door toedoen van resp. Michel Wagt en Maurice Koster resoluut afgestraft.



Omschakeling

Op slag van rust vond LSC 1890 de aansluiting toen een inzet van Rik Jongstra binnen de zestien tegen de arm van een EMMS-verdediger kwam en de bal op de stip verdween. Aanvoerder René Cnossen belastte zich met het klusje en schoot onberispelijk raak, waardoor het geloof bij de ploeg uit de Waterpoortstad weer terugkeerde. Met dat geloof ging LSC 1890 na de wisseling van speelhelft op jacht naar de gelijkmaker, maar de ruimte die de daarbij werd weggegeven, werd de Snekers fataal. EMMS sloeg namelijk in de omschakeling twee keer toe en beide keren gebeurde dat op nagenoeg identieke wijze.



Eerst leidde een uitval tot een treffer van Milan de Vent. Daarmee viel de wedstrijd eigenlijk in het slot en helemaal toen Glenn ter Wielen die uitbraak een paar minuten later vrijwel naadloos kopieerde en de eindstand naar later bleek, op 4-1 bepaalde. LSC 1890 had toen inmiddels Jens Knoop, Camiel Gerritsen en Bradley Steensma in de ploeg gebracht, doch zij konden evenals Serjan Dames en Vincent Andringa de Sneker pijn niet meer verzachten. Met die pijn zakte LSC 1890 zoals hiervoor al werd vermeld, naar de vijfde plek en komende zondag gaan de Snekers bij nummer zes Sint Annaparochie op bezoek.

E.M.M.S. - LSC 1890 4-1 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Michel Wagt (24.), 2-0 Maurice Koster (28,), 2-1 René Cnossen (44.-pen.), 3-1 Milan de Vent (73.), 4-1 Glenn ter Wielen (76.)

Scheidsrechter: A. Mansouri

Gele kaart: -

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Rodi de Boer, Rens Zwaagstra, Allard Westerdijk, Joran de Haan (75. Camiel Gerritsen) Maarten Kingma (82. Serjan Dames), René Cnossen (88. Vincent Andringa), Rik Jongstra (75. Bradley Steensma), Brian Bok en Jocelyn Haaima (75. Jens Knoop)