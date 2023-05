LSC 1890 kampioen

SNEEK- De glans zat ‘m vooral in de voorgaande elf wedstrijden, toen LSC 1890 tien keer won en slechts één keer de punten moest delen. Die glans ontbrak in de kampioenswedstrijd tegen SC Emmeloord, al kreeg de ploeg van trainer Marcel Valk met name in de eerste helft genoeg mogelijkheden om de wedstrijd van een dikke laag vernis te voorzien.

Stilte

In de tweede helft werd de wedstrijd een ergernis omdat LSC 1890 op enig moment besloot om de bal achterin eindeloos rond te tikken en omdat ook de spelers van SC Emmeloord niet van zins waren om ook maar iets te ondernemen. Het was bij wijze van spreken het tweede moment zonder actie, nadat voor aanvang een minuut stilte in acht werd genomen ter nagedachtenis van de op 4 mei overleden mr. Anne van der Werf.



Bedoelde start

Na de aftrap was het met de stilte gauw gedaan. Nadat een vrije trap van Rik Jongstra was afgeslagen had doelman Hans Portijk alle moeite met een schot van René Cnossen. Die inzet verdween via zijn vingertoppen over en de volgende bal van de voet van Rik Jongstra verdween zelfs helemaal over de bovenste vingerkootjes van de goalie, want die plofte in de verre hoek neer. Daarmee had LSC 1890 na een al dan niet zo bedoelde bal wel de bedoelde start te pakken.



Slordig

Vervolgens hield de Sneker druk aan, maar dat gebeurde niet altijd met evenveel zorgvuldigheid. Dat leidde na iets meer dan een kwartier tot balverlies bij de mee opgekomen Rodi de Boer, waarna SC Emmeloord in no-time voor Jesse van Sermondt opdook en Marc Loosman van dichtbij de bal tegen de touwen werkte. Het was een dompertje maar ook niet meer dan dat. Die tegentreffer leidde echter niet tot meer scherpte aan Sneker zijde. Integendeel, de eindpass bleef onverminderd slordig, al kregen de niet langer wit gekraagde blauwhemden nog wel kansen en sommige waren zelfs van de buitencategorie.



Wever

Nadat een poging van Jongstra werd geblokt en Jocelyn Haaima doelman Portijk op zijn weg vond, slaagde Noël Wever er tot twee keer toe niet in om LSC 1890 aan een nieuwe voorsprong te helpen en dat terwijl hij beide keren de hoek voor het uitzoeken had. Ook op slag van rust vond LSC 1890 bij twee 100% kansen de hoek niet en toen de bal bij poging drie wel over de doellijn verdween, stond Wever buitenspel.

De lat

Of het de oplopende temperatuur was of dat er andere reden aan ten grondslag lagen, is niet bekend maar de openingsfase van het tweede bedrijf was bij de Snekers vrij tam. In die fase hadden de gasten het betere van het spel. Dat ging gepaard met een schot van Wouter van der Velden waarbij keeper Van Sermondt zich moest strekken. Diezelfde doelverdediger was even later gezien, toen de bal uit een corner snoeihard werd ingekopt. De lat assisteerde, waarna de Sneker sluitpost de afvallende bal pakte en aan alle hectiek een einde maakte.

De thuisclub probeerde het via Jongstra en Westerdijk nog een keer of twee waarna het eindeloze heen en weer geschuif begon. Dat werd afgebroken, toen de arbiter het duel voor een drinkpauze onderbrak, waarna LSC via een counter en SC Emmeloord via Thijs Lanters beide nog een keer dreigend waren. Beide acties leverden echter niks op en even later mocht LSC 1890 zich kampioen noemen. al zat de glans van de titel zoals hiervoor al werd vermeld vooral in eerdere wedstrijden en helaas niet zozeer in de druk bezochte kampioenswedstrijd.

L.S.C. 1890 - SC Emmeloord 1-1 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Rik Jongstra (3.), 1-1 Marc Loosman (16.)

Scheidsrechter: T. Beijert

Gele kaart: Koen de Jonge (SC Emmeloord)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Rens Zwaagstra (77. Patrick Haitjema), Rodi de Bier, Allard Westerdijk, Patrick Zijda, Maarten Kingma (90.+1 Joran de Haan), René Cnossen, Rik Jongstra (90+1 Jens Knoop), Noël Wever (90.+1 Bradley Steensma) en Jocelyn Haaima (83. Daan Daniëls)

Bron: https://pengel.weebly.com